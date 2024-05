Montbui ofereix una autèntica jornada de sostenibilitat en la tercera fira 'La Margarida'

Santa Margarida de Montbui és aquest dissabte l'epicentre de la sostenibilitat amb la celebració de la fira 'La Margarida'. Aquest certamen, que enguany arriba a la seva tercera edició, vol arribar a ser un referent de les propostes de proximitat i de quilòmetre zero.

Al matí la fira s'ha anat omplint, gràcies també al bon temps hi ha hagut força concurrència de gent, sobretot famílies acompanyades dels més petits que han passejat per les diverses parades que ocupen tot el Fòrum del Parc Central i l'espai de La Vinícola, darrere de l'Ajuntament. Les nombroses parades són d'artesans i de comerciants de proximitat. Precisament, el comerç de proximitat serà aquesta tarda el protagonista de dues activitats. D'una banda, entre les 18.30 i les 19 hores es podrà veure a l'espai fòrum del Parc Central la peça teatral "Vaig anar a comprar", recreació sobre els valors del comerç de proximitat realitzada pel grup amateur del curs de teatre de Montbui. I, en acabar aquesta obra teatral començarà la xerrada divulgativa: "La sostenibilitat del comerç local: molt més que obtenir alguna cosa a canvi de diners, amb Marc Costa.

La fira, a banda de ser un expositor de productes locals i de proximitat, també posa especial rellevància a la divulgació i la sensibilització sobre la importància de ser sostenibles en el nostre dia a dia. És per això que al llarg del dia s'han organitzat una vintena d'activitats. Entre aquestes hi destaca la sortida etnobotànica, que s'ha celebrat ben d'hora i ha anat a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant; o l'estrena de l'exposició del Parc Agrari de la Conca d'Òdena.

També s'ofereixen vuit tallers adreçats a petits i grans de sensibilització, reciclatge o aprendre a fer xampú sòlid i caixes niu per ocells. A més, al matí també s'han celebrat diverses xerrades, algunes han tractat temes com el canvi climàtic o sobre com afecta la sequera a la fauna de Montbui.

A banda d'aquestes activitats educatives i de sensibilització, a la jornada tampoc hi falta el caire festiu. Al migdia s'ha celebrat un vermut sostenible amb productes de proximitat i, tot seguit, s'ha arrencat amb l'arrossada preparada amb ingredients de quilòmetre zero a la plaça La Vinícola. A la tarda hi ha programats diversos concerts fins a la matinada, una actuació castellera, cercavila, imatgeria festiva i també hi ha programat el sopar 'Food', 'La Margarida'.

"La Margarida" és organitzada per l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d'Igualtat i Feminismes), la Mancomunitat Conca d'Òdena, i nombroses entitats i institucions del territori.