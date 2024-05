Ferida molt greu una dona que ha estat atropellada accidentalment per una amiga seva dins d'un aparcament de Tarragona

Una dona de 29 anys ha resultat ferida molt greu després d'haver estat atropellada accidentalment per un vehicle dins d'una aparcament de Tarragona. Segons han informat fonts de la Guàrdia Urbana de la ciutat, una conductora ha perdut el control del vehicle just després d'agafar el tiquet d'accés a l'aparcament de la Pedrera i ha atropellat una dona que estava just al costat de la caseta de control. Es dona la circumstància que la conductora i la víctima formen part del mateix grups d'amics, que havien accedit al pàrquing amb dos cotxes diferents. No es tem per la vida de la dona atropellada, que ha patit diverses fractures, segons fonts del SEM.

Els cossos de seguretat i emergències han rebut l'avís de l'accident quan passaven pocs minuts de les deu del matí. La conductora, de 37 anys, ha donat negatiu al control d'alcoholèmia amb una taxa de 0,0. La víctima ha estat trasllada amb diverses fractures a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

La Guàrdia Urbana ha obert una investigació per esclarir els fets. Fins a l'aparcament s'hi ha desplaçat tres dotacions de la policia local, dues dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i dos vehicles del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).