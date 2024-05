Top 5 fruites que contenen més sucre i que cal reduir-ne el consum

En la cerca d'un estil de vida saludable i equilibrat, és essencial parar esment a la ingesta de sucres en la nostra dieta, fins i tot aquells sucres que procedeixen de fonts naturals com les fruites.

Reduir el consum

D'aquesta manera, té sentit que coneguis quines són les cinc fruites que contenen més sucre, no tant per a limitar el seu consum, com sí per a reduir-lo.

Raïm: El raïm conté una quantitat considerable de sucre, principalment en forma de fructosa. Mangos: Aquestes fruites tropicals són conegudes per la seva dolçor, però també són riques en sucres naturals. Consumir mangos en excés pot contribuir a un major consum de calories i sucres. Pinyes: Encara que són refrescants i plenes de sabor, les pinyes també contenen nivells significatius de sucre. És recomanable gaudir-les amb moderació. Plàtans: Encara que són una excel·lent font de potassi i altres nutrients, els plàtans contenen sucres naturals que poden sumar-se ràpidament si es consumeixen en excés. Cireres: Malgrat ser riques en antioxidants i nutrients, les cireres també són altes en sucre. Controlar la porció és clau per a gaudir dels seus beneficis sense excedir-se en el consum de sucre.

No tot són desavantatges

És molt important destacar que, tot i que siguin fruites amb alt contingut en sucre, també ofereixen una àmplia varietat de nutrients essencials per a la salut. La clau està a gaudir-les amb moderació, i si és necessari, rebre l'ajuda d'un nutricionista que t'elabori un pla nutricional equilibrat.