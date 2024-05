La fira Santpedor en Flor pren consciència sobre la sequera

Flors de roba i de paper, flors dibuixades sobre el paviment amb grans d’arròs pintats, flors amb els pètals oberts al voltant de pilotes de tennis reutilitzades. L’enginy creatiu i els rigors de la sequera marquen l’edició d’enguany de Santpedor en Flor, una proposta de Viles Florides que es pot continuar gaudint aquest diumenge en diferents places i carrers del nucli històric de la localitat bagenca.

«A causa de la sequera, no era un any per fer catifes de flors com les d’altres edicions i la presència de flor natural havia de ser mínima», explica Roser Cruz, la presidenta del Club Voleibol Santpedor, tot observant com un altre company de l’entitat, Gregori Rodríguez, al capdamunt d’una escala, fa proves de l’enllumenat que corona la instal·lació basada en el reciclatge de materials. Les torretes que envolten el sol ideat pels organitzadors són «les pilotes punxades que guardem i ens resistim a llançar, per fi li hem trobat una utilitat».

Marijó Aubarell, presidenta del CE Futbol Sala Santpedor, l’altra cinquanta per cent de la proposta, incideix en el fet que «els jugadors i les jugadores han pres part en la confecció de l’escenografia» i valora positivament l’estrena en la iniciativa florida: «els clubs esportius també fomentem la participació social».

El nucli de Santpedor en Flor són 7 escenografies de Iaies de Santpedor (c. Vall), Puntaires (pl. Pare Casanovas), Ampans (pl. Font), SAC, Proide i Càritas (pl. l’Església), Pastorets i Cultura popular (c. Ample), CV Santpedor i CEFS Santpedor (pl. Generalitat) i Ernest Falip (c. Santa Anna, 2).

A mig matí, mig centenar de persones acompanyen el seguici dels intèrprets de la visita teatralitzada a la vila medieval. Davant l’església de Sant Pere, llueix engalanada de flors la barana de la rampa d’accés al temple gòtic. L’edició d’aquest 2024 de Santpedor en Flor dona protagonisme a les plantes autòctones i aromàtiques i fa un crit d’alerta sobre la sequera amb la voluntat de crear consciència sobre un problema de primera magnitud.

Al carrer Ample, un cartell adverteix que «si no plou el que toca, ens espera el desert-infern». Està situat enmig de la recreació d’un paisatge àrid que serveix d’avís del futur que ens espera si no hi posem remei. I un altre rètol significatiu diu que «si tenim aigua, tot creix». En la mateixa línia va la instal·lació escenogràfica de les Iaies de Santpedor, un bell paratge florit al carrer del Vall que convida a tenir bons hàbits: «L’aigua no s’ha de malgastar, si la terra volem conservar».

Un món de poca aigua és el que habiten els cactus, espècies sense el requisit hídric de la majoria. «No em rendeixo amb la sequera, trobo la manera de sobreviure», adverteix un cartell d’una instal·lació metafòrica formada per un camí que comença amb un escenari desèrtic ple de les plantes que punxen i culmina en un passadís florit i multicolor.

Un altre dels punts d’atenció de la jornada va ser el Mercat de Proxitat i de la Rampoïna, a la plaça Gran 1 d’octubre. Entre els paradistes hi ha els productors de formatge, mató i iogurt La Brolla, de Castellnou de Bages. «Voltem per les festes i les fires de la Catalunya Central», comenta des de l’altra banda del taulell la Lourdes Trepat, i «donem un cop de mà a en Joan Manubens, qui explota la finca El Soler, on hi ha mig centenar de cabres i vint ovelles», afegeix. En aquest entorn, els alumnes de l’Escola de Música i els de l’Escola de Dansa de Castellnou van animar la jornada.