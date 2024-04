Santpedor en flor se centrarà enguany en les plantes autòctones i aromàtiques

Més de 15 entitats i associacions del poble s'han bolcat en la preparació d'una nova edició del Santpedor en flor, certamen que se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de maig. La temàtica d'enguany girarà entorn de la sequera i l'ús responsable de l'aigua. Per això, les protagonistes seran les plantes autòctones i les aromàtiques.

La programació d'aquesta edició compta amb una desena d’iniciatives culturals i artístiques, entre les quals hi ha una activitat de plantes de fruites, verdures i flors locals i una estampació vegetal de plantes de Santpedor. No hi faltarà el recorregut d'escenografies a càrrec de les entitats i persones voluntàries del poble, aquest any agafant com a emplaçament les fonts del centre històric. També hi haurà el concurs de balcons florits i qui vulgui participar ho podrà fer a partir del 24 d'abril al 2 de maig. Al llarg de les tres jornades hi haurà actuacions musicals i de dansa, mercat de proximitat, una cercavila de cultura popular i la Fira del Tast i el Got.

D’altra banda, mostrant la targeta d'emergència a l'Oficina de Reciclatge, els santpedorencs i santpedorenques podran recollir una planta els dies 30 d'abril, 2 i 3 de maig, en l'horari d'atenció de l'oficina.

Pel que fa al programa d’activitats amb entrada, el divendres 3 de maig, a les 10 del vespre hi haurà el concert de la banda tribut de Queen (10 del vespre). Dissabte al matí es faran visites teatralitzades a la vila medieval; i a la tarda un taller de tataki-zomé (tècnica japonesa d'estampació amb plantes). Diumenge 5 de maig es podrà veure a l’auditori (6 de la tarda), dins el Cicle Convent, el muntatge «Postals presents per una mare absent».