Els sis millors restaurants del Passeig de Manresa, segons els lectors

El Passeig de Pere III continua essent una artèria plena de vida i amb una àmplia oferta on sortir a sopar i, també, a fer una copa. Al llarg dels 1.070 metres del bulevard que van des de Sant Domènec fins a la carretera de Vic hi ha una munió de restaurants amb propostes de tota mena, des de cuina tradicional al menjar ràpid, passant per les creps, el ramen i els frànkfurts. A través de Facebook i Instagram hem demanat als lectors de Regió7 que ens ajudin a fer la tria dels sis millors locals del Passeig on fer un mos i aquesta és la selecció que n'ha sortit:

6. Atenes

Al número 77 del Passeig, a prop de l'emblemàtica Ben Plantada, l'Atenes ofereix cuina mediterrània. Obert els set dies de la setmana, a la seva carta hi ha propostes per als amants del peix, com la graellada de peix i marisc, la brandada de bacallà casolana o els musclos al vapor, i per als amants de la carn, com el conill amb guarnició, el pollastre rostit a la catalana o l'ànec confitat. I els dies que juga el Barça, s'hi pot veure el patit.

5. Crêperie Bretonne Annaíck

De punta a punta del Passeig, saltem ara al número 7, on hi ha un local que promet transportar-te a la Bretanya francesa a través de les seves galettes de blat sarraí, les amanides, la sidra i diferents propostes veganes. Tot això envoltat d'una decoració vintage i acollidora.

4. Glaç

A escassos metres del Passeig de Pere III, al número 2 del carrer de l'Arquitecte Oms, hi ha El Glaç, un local que combina la cocteleria clàssica creativa amb la cuina d'autor. Menú del dia per 16,50 i còctel de la setmana, per 5. I carta, amb tapes, hamburgueses i propostes com el 'xuletón madurat 30 dies', el tàrtar de tonyina 'Yellowfin' i el black lotus cremós de galeta lotus, cacauet i xocolata desfeta.

3. Circus

Dinars i sopars de dilluns a diumenge al rovell de l'ou de Manresa, al número 36, just davant del Kursaal. Carta de temporada, amb cuina creativa, tapes d'autor, gintònics, vermuts i, sobretot, hamburgueses. Una bona opció si surts de veure teatre o busques un sopar en una terrassa.

2. Kursaal

Recta final de la selecció dels lectors. El segon lloc és per al Kursaal Espai Gastronòmic, el restaurant que alberga la primera planta del Teatre Kursaal (al número 35), un espai que com el mateix local defineix és privilegiat i amb terrassa, menjador i sales privades. El bacallà és un clàssic al menú diari i la carta, arrossos inclosos, va variant a cada estació.

1. Pajaril

Si ja va formar part del rànquing dels restaurants amb les millors patates braves de Manresa, ara, els lectors de Regió7 coronen el Pajaril com el millor restaurant del Passeig de Pere III. Aquest cèntric establiment, ple d'encant i no massa gran, és reconegut pel seu art a l'hora d'elaborar tapes. Està situat al número 44 i fa servei de sopars de dimarts a dissabte. Si tens sort, a les propostes de temporada t'hi trobaràs el taco d'hamburguesa i, de postres, un pastís de Nutella.