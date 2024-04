«PSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d’acord si poden»

Vostè va ser investit amb els vots de Junts i la CUP, però ha aprovat comptes públics amb el PSC i els Comuns. Amb qui vol governar?

Vull governar amb tots aquells que estiguem d’acord a avançar cap a un referèndum, un finançament singular i en el reforç de l’estat del benestar i la llengua catalana. És molt important que en aquesta etapa parlem de propostes i el PSC no vol perquè es veurà clarament que les seves tenen un sostre molt baix, que és el que el marca el PSOE. I [Carles] Puigdemont no vol parlar de propostes perquè la seva comença i acaba en la seva tornada personal.

Creu que el PSC acceptaria aquestes condicions?

El PSC està molt lluny d’aquestes condicions.

Puigdemont tindria el suport d’ERC per ser ell el president?

L’únic escenari que contemplo és que sigui jo qui estigui en condicions de ser investit. A mi em sorprenen aquestes crides a la unitat de Puigdemont ara, quan, si estem davant unes eleccions és perquè Junts va votar en contra dels pressupostos. La unitat s’havia de demostrar també per posar més recursos als hospitals i a les escoles.

Els electors poden veure versemblant que torni a haver-hi un Govern ERC-Junts després de la ruptura?

La manera de donar resposta a aquesta inquietud és que ERC sigui més forta el pròxim 12 de maig. S’ha de posar en valor la responsabilitat que hem tingut.

Sorprèn que vostè hagi pactat amb el PSC i el PSOE, però que a la Generalitat hi hagi un veto.

Salvador Illa no defensarà la llengua catalana. Està assumint el discurs de Cs sobre les llengües a l’escola. Illa, quan hagi de negociar amb la Moncloa, en quin costat de la taula estarà? Defensant els interessos del PSOE, no els de Catalunya. Veig el PSC d’avui molt lluny del PSC que defensava una relació bilateral, la immersió lingüística i del qual no acceptava acríticament que es retallés l’Estatut.

Hi ha un altre actor, els Comuns, amb qui hi ha ara un distanciament pel Hard Rock.

Els Comuns només han posat sobre la taula la qüestió del Hard Rock a l'hora de pactar amb ERC. En els acords que fan amb el PSC aquest tema no ha sortit. Els Comuns són molt exigents amb Esquerra i molt dòcils amb el PSC.

Com veu que Puigdemont plantegi el seu retorn a Catalunya com una restitució?

El millor Govern que pot tenir Catalunya és el que he presidit aquest any i mig, un equip de gent competent i amb molt de talent. La restitució de Puigdemont només la puc veure com una restitució personal, no com una restauració institucional. Els presidents de la Generalitat que hem estat investits pel Parlament després, el president [Quim] Torra i jo, som presidents legítims perquè ens ha triat un Parlament triat pel poble.

Vostè ha governat amb 33 diputats. Ho recomana?

Vull majories més àmplies, però amb 33 diputats tenim més mestres, més sanitaris i més mossos que en tota la història. També hem tret als presos polítics de la presó, eliminem el delicte de sedició i tenim l’amnistia a punt. Imaginin-se el que seríem capaços de fer amb uns quants diputats més.

Les dessalinitzadores previstes seran suficients per evitar més restriccions per la sequera?

Estem gestionant la incertesa meteorològica. Hem d’estar preparats per als pitjors escenaris. Amb les dessalinitzadores portàtils de la Costa Brava i la flotant de Barcelona hem allunyat l’horitzó d’emergència.

El PSC defensa connectar la xarxa d’aigua de Tarragona amb la de Barcelona per a casos d’emergència. Ho comparteix?

El PSC està decidit a fer el transvasament de l’Ebre. Això és un transvasament encobert que consolida un model de desenvolupament territorial que no té en compte els límits ambientals, va contra la normativa comunitària i a mitjà termini no serveix. En la conca de l’Ebre també hi ha sequeres. La resiliència ens la donarà la regeneració d’aigua i l’aposta per la dessalinització.

Sequera, infraestructures, aeroport... El model de país és el principal element que dificulta els pactes?

PSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d’acord si poden. Per tant, és molt important que no tinguin majoria. Es posaran d’acord a destruir La Ricarda, en el Hard Rock i, si fa falta, en el transvasament de l’Ebre, que en el seu moment ja defensava Convergència i Unió, ara que ressuscita en Junts. Hi ha dos models: un que considera que el medi ambient no té límits i un altre que té consciència ambiental, que treballa per a tota Catalunya i que creu que l’aposta no ha de ser créixer més, sinó créixer i viure millor.

Hi ha sectors econòmics que acusen ERC d’espantar els inversors per plantejar un model més exigent. Què els diu?

Si espantem especuladors, doncs ben fet. Hi ha inversions productives: Kronospan, a les Terres de l’Ebre; Lotte, a Mont-roig del Camp; la reindustrialització de Nissan amb Chery, a la Zona Franca; i la inversió d’AstraZeneca, a Barcelona. Si els inversors que venen del Regne Unit, els Estats Units, Corea, la Xina i Alemanya a invertir a Catalunya estan espantats, ho dissimulen molt bé.

La seva proposta per augmentar la capacitat de l’aeroport del Prat, utilitzar dues de les tres pistes alhora, tampoc va comptar amb el suport de la patronal. I ara què?

La tirarem endavant. L’aeroport depèn del Govern, però hem de poder arribar a un acord. És una de les propostes que es contemplaven en un document de Foment del Treball i ens permet tenir l’ampliació de capacitat per a vols intercontinentals molt abans que construint una pista per sobre de La Ricarda, preserva l’equilibri mediambiental i minimitza l’afectació sobre l’entorn. Com pot ser que per cada habitatge insonoritzat al costat de l’aeroport del Prat hi hagi 258 a Barajas? El problema no és la meva proposta, el problema és Aena, que té El Prat com un aeroport subsidiari de Barajas. El seu objectiu no és servir a l’economia catalana, sinó tenir uns bons resultats com a empresa cotitzada per continuar donant dividends als seus accionistes privats.

És compatible que ERC prometi en el seu programa una Catalunya «lliure de casinos», però el Govern constati que no pot frenar el Hard Rock?

És que no tinc la majoria del Parlament.

I si la tingués?

Hauria votat el que ja vam votar: en contra de la rebaixa d’impostos al joc. I, per tant, la viabilitat del projecte tindria altres característiques. Em comprometo al fet que, en la pròxima legislatura, quan es torni a sotmetre a votació recuperar l’impost al joc com estava abans d’aprovar aquest projecte, a votar a favor.

Cal replantejar a fons l’escola catalana després del resultat de l’informe PISA?

Les retallades no són innòcues, la generació que va fer aquestes últimes proves és la que ha patit les retallades més severes de la seva història. Per això hem revertit les retallades, hem incrementat el nombre de docents i estem reduint les ràtios per atendre la diversitat. També hem començat a fer gratuït el 0-3. Aquestes són les vies i amb l’educació cal perseverar i no anar donant cop de volant.