«Els clients joves són els que tenen més clares les inversions sostenibles»

Totes les feines són delicades i comporten responsabilitat. Gestionar diners d’altres persones per aconseguir-ne un rendiment no és un repte fàcil perquè l’economia no és estable. Hi ha múltiples factors que la poden fer trontollar. Un objectiu propi del nou context social, és que els clients facin confiança en fons d’inversió ESG que agrupen empreses responsables i sostenibles. Aquesta és la feina de Mariona Selva Bastardas (Calaf, 1983) que ha estat escollida recentment com la millor gestora de fons de l’estat espanyol 2023. Des del 2007, la seva carrera professional l’ha forjat a EDM, l’empresa que va fundar fa més de tres dècades Eusebio Díaz-Morera, que va ser president de Túnel del Cadí i també de Banca Catalana. Fins que va acabar el batxillerat, la seva formació escolar va ser a Igualada. Els estudis universitaris d’ADE, a la Universitat de Barcelona i el màster en finances a l’Institut d’Estudis Financers. El seu primer contacte amb clients va ser quan, de jove, un estiu va treballar a la Caixa d’Estalvis de Manresa. Viu a Manresa amb la seva parella i les dues filles, encara petites. Les ocupacions laborals i familiars l’han deixat transitòriament sense el pàdel, una de les seves aficions. Si pot, procura guanyar estones per córrer o practicar ioga. Els dies se li fan massa curts.

En poques paraules. Què és un fons d’inversió?

És una forma d’inversió col·lectiva, en accions, deute públic o altres productes financers. Poden tenir un perfil conservador o més arriscat, segons com l’haguem estructurat. En qualsevol fons es pot fer un seguiment diari de la seva rendibilitat.

Cada vegada es parla més d’inversió responsable.

Aquesta és la tendència. Un dels fons que gestiono a EDM, que està ben valorat, es caracteritza per la selecció d’empreses sostenibles i socialment responsables. Ens trobem en un moment històric d’emergència climàtica, amb un escalfament global molt elevat, que preocupa. Cal que tothom hi faci front. La societat també demana a les empreses igualtat i diversitat de gènere, retribucions justes, codi ètic i bones pràctiques de governança. Això vol dir que, nosaltres, com a gestors dels diners dels nostres clients, també hem de pressionar perquè avancin en el procés de transformació. Aquests fons reben el nom d’ESG que vol dir Environement (medi ambient), Social (responsabilitat social) i Governance (govern corporatiu). Es caracteritzen per integrar aquests criteris ESG que complementen l’anàlisi financera de companyies a invertir. Nosaltres també fem activisme perquè les empreses siguin més responsables i sostenibles.

Vostè diu que invertir és molt més que comprar accions?

Més enllà de la rendibilitat a l’accionista, hem de pensar en el conjunt del grup d’interès de la companyia, conegut com ‘stakeholders’. Qui és aquest grup? L’empleat, el proveïdor, el client. Tothom hi ha de sortir guanyant. Hem de buscar el benefici de l’accionista, però també del conjunt de la societat.

Com són les empreses en les quals focalitzeu les inversions?

Com més gran és la companyia, més recursos té per fer front als nous reptes. Ens focalitzem en empreses de gran capitalització borsària. El seu valor en borsa d’entre 2.000 i més de 10.000 milions d’euros. Aquestes són les que tenen més capacitat d’assumir el nou rol que demana la societat. N’hi ha que han estat capaces de crear importants equips humans que se centren en accions sostenibles o desenvolupar tecnologies disruptives. Al cap de l’any m’acabo llegint al detall moltes memòries de sostenibilitat per comprovar si compleixen amb la normativa del regulador.

Hi ha clients que, per exemple, es neguen a invertir en empreses relacionades amb guerres?

Sí que ens hi trobem. N’hi ha que ens remarquen amb quines companyies no volen invertir. L’any passat, per exemple, ens van demanar que no invertíssim en una de les principals multinacionals de l’alimentació, referent, perquè un activista havia demostrat que més del 60% dels seus productes no eren nutricionalment saludables. És una demostració que es valoren criteris extrafinancers. També és cert que un sector de clients no fa aquesta anàlisi perquè se centren en la rendibilitat. El perfil varia, sobretot, segons les generacions.

Els joves interessats per les finances, què us diuen?

Els clients joves són els que tenen més clares les inversions sostenibles. A les classes que faig a un màster, els alumnes se sorprenen que criteris de responsabilitat, sostenibilitat i bon govern no s’hagin analitzat fins fa poc. Nosaltres fins i tot mesurem la petjada de carboni de les empreses de cada fons. Es nota que les companyies estan fent un gran esforç. Als Estats Units, d’ençà de l’era Trump, és un altre món.

Està posant en relleu el poder dels inversors en el present i futur de les empreses.

Tenim capacitat d’incidència sobre les empreses on invertim diners que ens han confiat els clients. Parlem amb els seus directius, estudiem el seu dia a dia, anem a les juntes d’accionistes, votem... Acabo decidint per les empreses que tenen un full de ruta, un pla estratègic. El fons d’inversió d’objectius sostenibles el vam treure el maig del 2022. Ens permet gestionar 30 milions d’euros.

Quan va ser el seu primer contacte amb els fons d’inversió?

Amb menys de deu anys, els pares me’n van obrir un de conservador, no agressiu, que encara el mantinc. Em van dir que el dia de demà donaria uns rendiments. Amb aquella edat, no entenia res. Sí que al cap d’una colla d’anys, sense tocar res, havia obtingut unes plusvàlues. A les meves filles he destinat un petit estalvi per a un fons d’inversió.

Hi ha persones que han tingut males experiències amb els fons d’inversió.

És important un bon assessorament abans de contractar qualsevol producte financer. Quan es va a una entitat, cal que el client demani pels riscos que assumeix. Abans d’invertir, s’ha de llegir la lletra petita. Ara hi ha la moda de les criptodivises, una activitat no regulada per la Unió Europea. Les criptodivises comporten un risc molt elevat.

Què va valorar el jurat per atorgar-li el premi de millor gestora de fons del 2023?

Gestiono dos fons. Un de mixt que inverteix un 60% en renda variable i un 40% en fixe que està oferint una rendibilitat mitjana d’un 6%. El segon, relacionat bàsicament amb inversions sostenibles i socials, va ser més ben valorat pel mitjà de comunicació especialitzat que atorgava el premi. Una de les nostres característiques és l’agilitat. Si detectem paràmetres de risc que poden suposar una pèrdua de valor, com elevats nivells d’endeutament, fem moviments perquè no afectin el rendiment. Això ens va passar l’any passat amb determinades empreses de renovables La nostra estratègia és diversificar i esquivar el risc. L’agilitat ens va permetre tancar aquest fons l’any passat amb una rendibilitat del 21,7% positiu. La competència, en aquest perfil de producte, la que va aconseguir un rendiment acumulat més alt va ser del 10%.

Els clients li deuen demanar a vostè on inverteix.

La bola de cristall no la té ningú, però sí que m’agrada aconsellar. El bo d’un fons d’inversió és que diversifiques el risc. Si es compra una acció només apostes per una companyia. A vegades hi ha fets inesperats com una guerra o una pandèmia que no pots controlar. Jo, amb els estalvis també soc de les que diversifico.

Hi ha coses com la variabilitat del preu de matèries primeres que no s’entenen. Qui decideix aquests preus?

Entre els factors que incideixen hi ha l’oferta i demanda, així com elements que els analistes no podem controlar. Fa pocs dies el preu de llum a Espanya era de 0,44 e/MWh, amb diverses hores en negatiu quan fa un any era de 100 e/MVh.

Aquesta feina que fa l’obliga a estar connectada a tota hora?

Els fons que gestiono són globals. He d’estar pendent de companyies xineses, nord americanes o europees. Si gestiones un fons d’inversió no desconnectes mai. Sempre has d’estar al cas, sobretot quan les companyies publiquen cada tres mesos les dades d’evolució i resultats. Cal agafar la lupa per llegir-ho tot al detall.