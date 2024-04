La Cerdanya a través de les esglésies romàniques

Hi ha una altra manera de visitar la Cerdanya: a través dels secrets que amaguen les seves esglésies romàniques. L’Oficina de Turisme de Cerdanya i el Bisbat d’Urgell impulsen des de l’any 2019 un catàleg de rutes a través del bast menú de temples sota el nom de Les claus de les esglésies de Cerdanya. El catàleg consta de tres itineraris, que han resultat un dels grans èxits de visitants en les últimes temporades turístiques. L’última de les rutes creades es denomina Ruta de les portalades i fa especial èmfasi a les millors portes i façanes del romànic de la vall. Aquest itinerari de les portalades permet la visita de Sant Esteve de Guils de Cerdanya, Santa Eugènia de Saga, Sant Climent de Gréixer i Sant Pere d’Olopte. Aquestes esglésies han sigut seleccionades per la qualitat de les seves portalades, presentant elements escultòrics o de relleus remarcables. Les dues primeres rutes creades recorren la Solana visitant les esglésies de Santa Cecília de Bolvir, Sant Climent de Talltorta; Santa Maria d’All i Santa Maria de Quadres i una per la Baga passant per Santa Maria de Talló, Sant Julià de Pedra, Sant Joan Baptista de Riu de Cerdanya i Sant Pere d’Olopte.

Per portar a terme els itineraris és necessari apuntar-se a l’Oficina d’Informació Turística de la Cerdanya, ubicada a l’entrada de Puigcerdà. Els tècnics de Turisme gestionen els grups perquè les visites resultin còmodes i factibles. Les sortides es porten a terme en vehicles particulars en desplaçaments per la vall passant per les esglésies que formen part del recorregut. A cadascun dels temples, la guia, una tècnica experta en romànic del Pirineu, obre la portalada principal i convida els participants a entrar-hi i descobrir-hi els secrets més ben guardats de cada recinte. Restes de pintura mural, històries de la construcció, tradicions populars dels pobles als quals pertanyen...

Les xifres situen aquesta proposta com la nova estrella de la vall. L’any 2022, les 480 persones van fer alguna de les tres rutes que el Consell ha activat en el programa, l’última de les quals per complementar l’èxit de les dues inicials. Aquesta xifra suposa gairebé el doble que les 264 que es van inscriure als itineraris durant l’any 2021. La tercera ruta ha tingut també una bona acollida d’arrencada amb 180 persones inscrites el primer any de funcionament.