Ampli desplegament per a rescatar una persona que ha caigut amb el cotxe per un barranc a Pont de Bar

Vuit dotacions de Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat treballen per rescatar una persona que ha quedat atrapada a l'interior d'un vehicle després de caure per un barranc. L'accident ha tingut lloc a les 13:11 hores a l'N-260, a Pont de Bar (Alt Urgell).

Un bomber accedint al lloc on ha caigut el cotxe / Bombers de la Generalitat

A més de l'helicòpter, el SEM ha activat dues dotacions terrestres que han atès dues persones al lloc dels fets. A hores d'ara, encara no ha transcenditt l'estat dels afectats.

Durant les tasques de rescat s'ha tallat un carril del vial afectat i s'ha habilitat un pas alternatiu.