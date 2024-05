Un manresà al nucli dur de Sílvia Orriols

Mà dreta de Sílvia Orriols, el manresà Oriol Gès forma part del nucli dur d’Aliança Catalana. És secretari d’Organització i Finances, i número 3 de la candidatura per Barcelona.

A la llista de la formació d’extrema dreta també hi ha la santfruitosenca Imma Nadal, al número 5; Cristina Solano, de Sant Joan de Vilatorrada al 14; Jordi Soteras, de Santpedor, al número 20. També el navarclí Bernat Bernabeu, que va ser responsable de la campanya de Front Nacional a Manresa a les últimes municipals i candidata l’alcaldia de Navarcles, que va al número 45; la berguedana Maria Antònia Ortega, al 72. Tanca la llista el regidor independent de Bagà, Pep Llamas.

Abans d’arribar a AC

Fill de Manresa, fa 7 anys que Gès viu a Vic. És economista i treballa al sector de la banca. Ha passat per diverses formacions polítiques abans de desembarcar al partit que lidera Sílvia Orriols, l’alcaldessa de Ripoll que els darrers temps ha anat guanyant notorietat pública.

«Des de ben petit soc independentista i he fet sempre el que ha cregut més oportú per bastir una oferta que plantegés la independència de forma solvent», ha explicat a Regió7. Ha passat per Solidaritat per la Independència (SI). Com a membre de SI va intentar entrar a l’Ajuntament de Manresa a les municipals del 2015 formant part de la candidatura Millor Manresa, formada per un conglomerat de gent procedent de formacions com Reagrupament o MoVem i la mateixa Solidaritat . Millor Manresa no va aconseguir representació.

El 2019 va donar suport a la candidatura de Primaries, també formada per gent diversa. Finalment, a les darreres municipals del maig de l’any passat era el número 6 de la llista d’Impulsem. «Considero que Joan Vila era la persona més preparada per ser alcalde i per això li vaig donar suport», assegura.

Va conèixer l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, l’estiu del 2019. A partir d’aquí, afirma, un grup de gent va començar a treballar per «bastir una llista independentista potent. Però tampoc teníem clar quan i com». El 2020 es va fundar Aliança Catalana amb gent, diu procedent de Convergència, Unió, Front Nacional i altres sensibilitats.

Independència i fronteres

Gès diu que es tracta «d’una aliança de catalans per un bé comú, que és la llibertat». Volem un estat independent i també aixecar fronteres per controlar el flux immigratori tal i com fan altres països com Dinamarca, Suïssa, Canadà, Andorra o Austràlia». Considera que Catalunya té una capacitat limitada d’acollida. A la pàgina web posa immigració i seguretat al mateix sac.

De Vox opina que l’únic que tenen en comú les dues formacions és que volen «suprimir l’autonomia de Catalunya. Ells perquè volen un sistema centralista, i nosaltres perquè volem un estat».

Afirma que Aliança Catalana és una força que es desmarca dels partits processistes i tradicionals que aposta per la declaració unilateral de la independència. Augura que poden ser la sorpresa diumenge, dia de les eleccions. Comenta que «molta gent no s’atreveix a dir que ens votarà o a donar-nos suport públic. Hi ha molt vot ocult».

