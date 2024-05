Campus d'estiu: aquestes són les millors propostes esportives de la Catalunya central

Els casals d'estiu, les estades esportives, els campus temàtics i les colònies s'han convertit en opcions molt populars, ja que ofereixen un entorn ideal perquè els nens juguin, visquin noves aventures, descobreixin nous esports, aprenguin de manera divertida i facin nous amics. A la Catalunya central, afortunadament, hi ha una gran varietat d'opcions per triar segons les necessitats dels pares i els gustos dels infants.

CAE

El CAE organitza Casals de Lleure durant els períodes de vacances escolars. Aquests casals es conceben com espais educatius i de lleure on l'infant és el protagonista, amb el joc com a element central. El casal d'estiu comença a finals de juny i s'entén fins al juliol. A través de les activitats programades, els infants i joves desenvolupen diferents competències com l'autogestió i l'autonomia, la interacció amb el grup i l'entorn, la consciència crítica, la gestió emocional i el respecte al medi ambient, entre altres valors. Consulteu aquest enllaç per a més informació.

CAE Campus / CAE

Cube

Cada any, el gimnàs Cube organitza el seu casal d’estiu amb un tema central. Aquest any, entre el 25 de juny al 6 de setembre, el focus serà els diferents continents del món. Així, el casal del Cube oferirà jocs i activitats que representaran les tradicions de diverses cultures globals. L’objectiu del Cube és promoure la participació, la cooperació i l’empoderament dels més petits. Per a més informació consulteu aquest enllaç.

Cube presenta un enfocament lúdic i divertit / CUBE

Can Puig

La casa de colònies Can Puig presenta un estiu ple d'activitats per a les vacances dels més petits. Amb la intenció de convertir els dies de descans en experiències plenes de noves emocions, Can Puig ofereix una varietat d'activitats d'aventura, natura, astronomia i moltes més. L'objectiu de Can Puig és garantir que els infants gaudeixin d'un estiu enriquidor que fomenti la convivència, l'autonomia, l'aprenentatge i la relació amb l'entorn. Amb aquest programa, Can Puig es compromet a proporcionar unes vacances inoblidables i educatives. Més informació en aquest enllaç.

Can Puig promet una estada inoblidable / Can Puig

Piscines Municipals Manel Estiarte Doucastella

El Pisijoc d’Estiu és la proposta de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella. El campus es durà a terme de 9 a 13 h durant els mesos de juliol, agost i la primera setmana de setembre. L'eix temàtic del Pisijoc 2024 serà els Jocs Olímpics. Les activitats principals estaran enfocades en l'aigua i l'esport, proporcionant una experiència refrescant i activa. A més, també s'inclouran tallers i manualitats relacionats amb la temàtica olímpica, permetent als nens i nenes explorar i aprendre d'una manera divertida i creativa. Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Gaudeix de l'estiu a les Piscines Municipals Manel Estiarte Doucastella / Piscines Municipals Manel Estiarte Doucastella

The Padel Club Manresa

The Club Padel Manresa ofereix als més petits, del 25 de juny al 14 d'agost, l'oportunitat de viure els dies més divertits de l'estiu i gaudir plenament de les vacances. Amb l'objectiu de proporcionar una experiència enriquidora, l'equip del casal s'ha compromès a proporcionar activitats educatives, lúdiques i d'oci que afavoreixin el desenvolupament integral dels infants. Entre les activitats programades es troben sessions de tenis, pàdel, jocs, moments a la piscina, manualitats i sortides, amb una oferta d'activitats variades cada setmana. Més informació en aquest enllaç.