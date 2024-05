Els millors plans amb vistes sobre Barcelona

Ho han estat dient els influencers des que Instagram encara utilitzava el filtre València. Si poses un skyline de fons, fins la foto més mediocre es converteix en un èxit. Són els plans més cotitzats quan arriba la caloreta: els esdeveniments en terrats, experiències que a Idealista no baixarien dels 1.800 euros al mes. Des de concerts, teatre i monòlegs fins a ioga i tennis, i sempre amb unes vistes que triomfaran a Instagram. Promès, aquests plans sempre estaran a l’altura.

Una dècada de cultura

FESTIVAL AL'ÚLTIMA PLANTA

Els experts a anar de terrats són Terrats en Cultura, que ja fa més d’una dècada que omplen els terrats de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat amb propostes culturals i multidisciplinàries per a tots els gustos i edats. L’1 de juny arrenca la nova temporada, que s’estendrà fins al 27 de juliol, i que ve amb una agenda que inclou des de dansa i música fins a stand-up, poesia i teatre. En total, cinc propostes musicals i 10 d’arts escèniques en 11 terrasses (i, xxt, les ubicacions són secretes: t’avisaran on s’ha d’anar 48 hores abans de l’espectacle).

Aquesta edició, la dotzena, promet ser un èxit. A dues setmanes de començar, ja està penjat el cartell d’"entrades esgotades" en alguns dels seus espectacles. Sí, estan més sol·licitats que el telèfon de Salvador Illa després de les eleccions. Les entrades oscil·len entre els 12 i 18 euros, i inclouen consumició. Això sí, si compres abans del 30 de maig, tenen un 20% de descompte.

Terrats modernistes

MÚSICA EN RACONS GAUDINIANS

Els terrats del cicle de Terrats en Cultura no són els únics que s’omplen de plans quan comença a picar el sol. ¿Busques un pla monumental? A la Casa Batlló (passeig de Gràcia, 43) tens la recepta modernista amb les Nits Màgiques, un altre clàssic que arriba amb el bon temps. Els ingredients d’aquest èxit són senzills: el terrat de l’espectacular edifici, música en directe, llums nocturns i copes. Un pla romàntic que t’encimbellarà com el Julio Iglesias de Tinder.

I, en una terrassa veïna, la de la Pedrera (passeig de Gràcia, 92), tres quarts del mateix. Amb La Pedrera Esencial & Night Experience, podràs visitar l’edifici modernista com si estiguessis en ple viatge d’LSD: a través d’un espectacle immersiu que acaba amb un videomapping dels guerrers de la Pedrera que coronen el seu terrat.

No és l’únic pla de terrats a l’agenda de la Pedrera. Apunta’t, també, les nits de Talents Jazz a la Pedrera, un cicle organitzat juntament amb institucions musicals de renom de la ciutat (Liceu, ESMUC, Taller de Músics...) per promoure el jazz que es fa a Barcelona. Del 30 de maig al 26 de juliol amb, en total, 22 concerts. I, alerta: l’entrada no només inclou el concert, també una copeta de cava i una visita a les golfes de l’edifici.

Plans en hotels

FES EL GUIRI A BARCELONA

Contràriament al que penses, els hotels no són només per a guiris. Més enllà d’acollir marabuntes d’assidus a les xancletes amb mitjons, els hotels de la ciutat no deixen d’organitzar activitats per als locals. Festes, dj, concerts i fins i tot festivals han convertit aquests terrats en hot spots dels vespres. Aire lliure, copes, música i un aforament reduït són els encants d’aquests plans que cada vegada atrauen més fans.

La llista de vespres hotelers és interminable. Hi ha el Negresco Princess (Roger de Llúria, 16-18), el Renaissance (Pau Claris, 122), el Generator (Còrsega, 373), l’Ocean Drive (Aragó, 300), el Sofitel Skipper (avinguda del Litoral, 10), el W Barcelona (plaça de Rosa dels Vents, 1) o The Hoxton Poblenou (Diagonal, 205), entre desenes d’exemples més.

Però entre les llargues agendes d’oci hoteler, toca destacar el pla del cinc estrelles Kimpton Vividora (Duc, 15), que ha anat un pas més enllà i ha decidit muntar el seu propi festival en una de les seves múltiples suites. Guarda’l al teu calendari: el 19 de maig torna el Kimpton Vividora Fest, que compta amb Blanca Paloma i La Habitación Roja al seu cartell, i durant el qual, a més de música, hi haurà experiències d’art. I ja, després del concert, no oblidis pujar a la seva terrassa per acabar la vetllada amb una copeta i amb unes fantàstiques vistes al barri Gòtic perfectes per al postureig.

LaTerrazza

EL CLUB D'ELECTRÒNICA 'OPEN AIR'

En una de les moltes places del Poble Espanyol (avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13), cada cap de setmana s’instal·la un must de l’oci barceloní. És LaTerrazza, l’open air club dedicat a l’electrònica, amb plans de dijous a diumenge non-stop. Tot i que és famós per les seves festes estiuenques fins a la matinada, també té una nombrosa programació de festes Sunset, és a dir, de vespre, que comencen les set de la tarda i acaben a la mitjanit, i els cartells del qual també estan ben treballats. I sí, amb vista a Monjtuïc i al campanar del Poble Espanyol, així que surts amb story assegurada.

Esport en terrats

SUANT AMB VISTES

A la terrassa del Mandarin Oriental (passeig de Gràcia, 38-40) fan la salutació al sol el més a prop possible de l’astre: al terrat. És una de les sessions de ioga que despertaria el desig d’Ícar, organitzades per Frizzant (Gran Via de les Corts Catalanes, 692). Les classes, que busquen "una relaxació profunda" i "recarregar les piles", utilitzen l’aire lliure, les envejables vistes i les instal·lacions de luxe de l’hotel de cinc estrelles per arrencar-te un om quan t’ajeguis sobre l’estoreta.

No és l’única terrassa que Frizzant dinamitza amb sessions de ioga i meditació. Al Mandarin se li sumen el terrat modernista de la Casa de les Punxes (avinguda Diagonal, 420), el Jardín de l’Hotel Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) i el rooftop del ME (Casp, 1-13).

¿Has vist Challengers, l’últim de Luca Guadagnino? Segur que, des que la vas veure, estàs obsessionat a agafar una raqueta i jugar amb les boles (abstingueu-vos de segones lectures). Una recomanació per a aspirants a tennista: el Bonasport (Vista Bella, 11). El nom del carrer no enganya, als peus del Tibidabo, aquest club té unes terrasses amb unes vistes envejables. Aquí pots des de jugar a tennis fins a fer spinning amb Barcelona als teus peus.

Última recomanació en terrassa. Bé, aquesta, en un interior d’illa (més o menys el mateix). És la Depique Golf Academy (Travessera de Gràcia, 72), un club de golf urbà que ha convertit l’interior d’una illa d’edificis en un camp de golf. Nota per a principiants: intenta que el teu swing no apunti a cap finestra.