Un candidat de la llista d’Impulsem va de 3 per Aliança Catalana

El manresà Oriol Gès serà el número 3 d’Aliança Catalana a les eleccions del pròxim 12 de maig per Barcelona.

Es dona el cas que Gès va ser a la candidatura d’Impulsem a Manresa a les passades municipals. Llavors era el número 6 de la llista encapçalada per Joan Vila. Gès, que abans va passar per Solidaritat Catalana per la Independència, també va intentar entrar a l’Ajuntament de Manresa a les municipals del 2015 amb la plataforma Millor Manresa. Era el número 3 de la candidatura

No és l’únic bagenc a les llistes impulsades per l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Bernat Bernabeu, candidat del Front Nacional a l’alcaldia de Navarcles i coordinador i portaveu de la campanya del Front a Manresa, figura en el número 45 de la mateixa candidatura.

Berguedans a la llista

També forma part de llista d’Aliança Catalana la berguedana Maria Antònia Ortega Canet, que ocupa el lloc 72 per Barcelona. Ortega va ser regidora a l’oposició a l’Ajuntament de Berga per CiU el mandat 2015-2019, amb Antoni Biarnés al capdavant. Després van formar part del projecte polític Decidim Berga, que es va presentar a les eleccions municipals del 2019. L’alcaldable d’aquesta formació independentista va ser Daniel Fàbregas. No van aconseguir representació al consistori i en les últimes eleccions, el maig de l’any passat, Decidim Berga no va tenir prou poder de convocatòria per aconseguir fer llista electoral.

I tanca la llista per Barcelona, Pep Llamas Gironès (número 85), regidor independent a l’Ajuntament de Bagà per Bagà Endavant, a l’oposició. Llamas es va presentar el 2015 com a cap de llista de CiU per Bagà i a les següents eleccions municipals ja va encapçalar la candidatura Bagà Endavant. Des d’aleshores és regidor a l’oposició.

Paral·lelament, el mandat passat va ser coordinador de Junts al Berguedà. De fet va presentar per presidir el partit a la comarca, però la militància va escollir Montserrat Ribera. Pep Llamas va ser conseller comarcal, va formar part del govern del Consell del Berguedà el 2020, un any després de la constitució de l’ens, i es va ocupar de Transició Econòmica i Seguretat Civil, Entorn i Medi Natural.