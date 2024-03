Impulsem es constitueix com a partit polític amb àmbit a la Catalunya central

Impulsem Comarques Centrals s’ha constituït oficialment com a partit polític, segons consta al registre del Ministeri de l’Interior.

La formació encapçalada per Joan Vila es va presentar a les eleccions sota el paraigua d’Ara Pacte Local. El PDeCAT i Ara Catalunya van crear la plataforma Ara Pacte Local per concórrer a les eleccions municipals i això va fer que Impulsem Manresa pogués tenir els drets electorals del PDeCAT, el que va posar Junts en una situació complexa.

Com el seu nom indica, Impulsem Comarques Centrals neix amb la voluntat de poder tenir presència a la Catalunya central. O sigui, que no descarta implantar-se en altres municipis d’aquest àmbit territorial a base de sumar candidatures que quadrin amb el seu projecte polític.

Això passa després que Impulsem Manresa aconseguís dos regidors en les passades eleccions municipals i que maniobrés per coaligar-se amb ERC i PSC per governar la ciutat, deixant Junts a l’oposició, tot i que era el soci d’Esquerra en els anteriors mandats.

Impulsem Catalunya anava a la coalició d'Ara Pacte local. Impulsem El Penedès i Impulsem Lleida van anar en coalicio amb Junts.

Els drets electorals dels quals va gaudir Impulsem Manresa pertanyen a la coalició Ara Pacte Local. Per tenir-los per les properes eleccions municipals haurien de fer un acord perquè la coalició no es presentés i els cedeixin o anar un altre cop dins la coalició Ara Pacte Local.

De marca a partit

Impulsem Manresa és una marca, el que legalment s’anomena denominació específica. Per exemple, Trias per Barcelona era la denominació específica de Junts a Barcelona.

Impulsem Comarques Centrals es defineix en els seus estatuts com un partit d’arrel democràtica, municipalista, humanista, participatiu i plural. «De caràcter progressista i liberal defensa l’equitat social i la igualtat entre les persones amb especial atenció a la igualtat intergeneracional i racial, des d’una perspectiva de gènere i interseccional».

El domicili social d’Impulsem Comarques Centrals s’ubica als baixos del carrer del Born número 14, de Manresa.

Requerit el grup municipal d’Impulsem Manresa sobre el pas endavant que ha realitzat per dotar-se d’un espai polític propi amb plena autonomia, ha remès a una convocatòria pública que realitzarà pròximament.