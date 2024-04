El gest desagradable d'una soltera en conèixer l'afició de la seva cita a 'First Dates'

'First Dates' va viure aquest dimarts un moment insòlit protagonitzat per una divorciada que va dedicar un gest despectiu cap a la seva cita en descobrir una de les seves aficions. María José es definia com "una persona molt moderna per fora, però en l'amor, com les d'abans, que t'obrin la porta del cotxe". Així ho va dir ella mateixa en la presentació del programa, quan va voler enviar una advertència ben contundent a la seva cita: "Vinc per ser real, no perfecta".

L'afició del comensal

El programa la va aparellar amb en Vicente, un paleta que acudia a First Dates per trobar una persona amb molt bon cor. Ja a taula, tots dos es van començar a conèixer i María José no va tardar a comparar la seva cita amb un torero. I, a més va conèixer una important afició del comensal, que sense cap mena de dubte la va impressionar des del primer moment.

La cita s'estava desenvolupant amb normalitat fins que va aparèixer un tema espinós a la conversa, la caça. En conèixer aquest particular hobby d'en Vicente va sentenciar la cita: "Jo no vull un caçador a la meva vida; això de sortir a caçar un diumenge i jo quedar-me a casa, m'ho passo per aquí", va dir la dona, rematant la frase amb el gest de la figa, que va deixar impactat en Vicente.

El paleta va voler aclarir com i on sol caçar, ja que només busca ocells i ho fa al seu poble, tornant aviat cap a casa. I, sembla, que les seves explicacions van fer el seu efecte, perquè en el moment d'escollir en la decisió final, tots dos van acordar tornar-se a veure.