Susana Martínez i la seva neboda Paula Pereira van quedar meravellades després de la visita al Museu del Barroc de Catalunya. Elles són orgullosament manresanes i Martínez creu que el museu serà un reclam per a la ciutat.

Recomanaria la visita als amics?

Al cent per cent. És un espai veritablement impressionant per totes les obres que té i també pel fet que s’entén al context en què van ser creades. És un espai molt ben trobat i m’agrada molt que estigui a la meva ciutat.

Creu que l’equipament podria aportar dinamisme al barri?

Tant de bo. Però crec que a Manresa no sabem apreciar tot l’art que tenim i tendim a desprestigiar la nostra cultura. Manresa és una gran ciutat i ja rep moltíssims visitants, aquest museu serà un reclam més, però ja ve molta gent per veure la Seu o la Cova.

Alguna altra atracció que destacaria?

Jo crec que Manresa és un gran referent del modernisme. No cal ser un gran entès del tema per poder gaudir de la bellesa de l’art de la ciutat, el que hem de fer és promoure que es valori més.

Com ho faria?

És important que l’Ajuntament faci coses que vagin més enllà de la programació de la festa major, perquè el que passa moltes vegades és que per aquelles dates la gent d’aquí està de vacances i es perden totes les activitats que després no es repeteixen, com les visites a la Manresa desconeguda. També s’haurien de fer activitats perquè tothom s’impliqués més en la ciutat.

Començant per...

Les escoles, per exemple. En això crec que aquest museu serà tot un encert perquè ara ja no caldrà que els infants de Manresa hagin d’anar fins a Barcelona per veure un museu. Si la gent s’estima la ciutat on viu, en té cura i la convivència és millor. En això l’art hi juga un paper molt important també, encara que en un primer moment sembli una cosa banal, no ho és en absolut.

Subscriu-te per seguir llegint