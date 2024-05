Berga crearà fora de la Fira de Maig una mostra específica sobre ocupació

Berga i la resta de la comarca han tancat aquest diumenge una edició de la Fira de Maig que ha convertit el passeig de la Indústria en un catàleg dels serveis, institucions i entitats associatives del Berguedà.

L’objectiu del certamen ha estat aglutinar el ventall d’oportunitats que ofereix la comarca per ajudar tant els veïns com els arribats de nou a reimpulsar les seves vides i negocis. En aquest sentit, l’esdeveniment s’ha centrat a promoure l’emprenedoria, la formació i el talent per generar oportunitats i ocupació. La Fira de Maig és una acció de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat. L’Ajuntament ha fet una valoració molt positiva dels dos dies de la fira, tant pel que fa a la quantitat de visitants com a la varietat d’informació que s’hi ha ofert, i ha anunciat ja quines seran les novetats de l’edició de l’any que ve per millorar-la. El primer gran repte serà separar-ne l’àmbit de l’ocupació. Si bé en els pròxims dies el consistori activarà les reunions amb els diversos agents que hi han pres part a fi efecte de fer-ne l’anàlisi pertinent, en un primer balanç a peu de fira, els responsables polítics i tècnics del consistori han apuntat que l’àmbit de l’ocupació mereix un esdeveniment propi, ja sigui dins la mateixa fira amb una personalitat diferenciada o bé fora de les dates de la Fira de Maig. En aquesta línia, l’estand de les xerrades de formació han tingut un seguiment menor de l’esperat perquè el recinte firal és més concebut com un espai per a l’observació i l’oci que no pas per a la preparació laboral o empresarial. Així, la regidora de Promoció Econòmica, Erminia Altarriba, ha argumentat que «és cert que potser a la Fira de Maig la gent no té les ganes per anar a xerrades sobre formació o qüestions professionals, de manera que aquest sector mereix una atenció especial. Parlant amb les empreses i el Consell Comarcal sí que ens hem adonat que la preocupació principal de les empreses és trobar treballadors preparats, però segurament la fira no és l’àmbit més adequat. És un repte que tenim, per tant, farem una fira específica per tractar aquest tema, i jo crec que no serà dins la Fira de Maig, potser serà paral·lela, entre setmana, aprofitant les instal·lacions de la fira, per exemple. Ha de ser una fira pròpia per a l’empresa, el comerç i l’ocupació. Ho hem de valorar amb el Consell, Up Berguedà i els agents que hi han participat per veure com ho fem l’any que ve».

Un altre dels aspectes que l’Ajuntament mirarà d’introduir a la fira de l’any que ve és el sector turístic i no per explicar l’oferta de serveis i instal·lacions als turistes com per donar-les a conèixer als mateixos berguedans. Sobre aquesta qüestió, Altarriba ha argumentat que «volem que el veí de Berga i la comarca conegui els recursos i les activitats que pot fer aquí. Sovint tot això no es coneix prou. Molta gent de la comarca no sap que al mateix Berguedà es pot fer barranquisme i van molt lluny a fer-ne. Això ho hem de cuidar. Els museus també, el de les Mines o el del Petroli, els hem de fer conèixer a la gent de la comarca». Tant és així que l’Ajuntament ja ha plantejat al sector turístic que s’incorpori a la fira de l’any que amb un espai propi que expliqui l’oferta de primera magnitud al país en turisme rural amb les instal·lacions i activitats que ofereix i que també poden ser aprofitades pels berguedans.

Oferta variadai flux estable de visitants els dos dies

L’Ajuntament de Berga no fa recompte dels visitants que entren a la Fira de Maig i n’analitza la freqüència amb l’activitat que van registrant els estands i espais específics situats al passeig de la Indústria. Sobre aquesta base, el consistori ha tancat l’actual edició satisfet per les visites continues al recinte, amb una afluència estable de persones que s’han interessat per la informació o les activitats esportives i d’exhibició que s’hi han ofert. En aquest sentit, l’eclecticisme de l’esdeveniment també ha facilitat que no es produïssin aglomeracions enlloc.