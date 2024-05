Chima Moneke, disposat a anar al Barça

L'ala-pivot del Baskonia, Chima Moneke, estaria obert a canviar d'aires i anar al Barça, un dels equips interessats en el seu fitxatge, i deslligar-se del quadre vitorià amb el qual encara té un any més de contracte.

Moneke, exjugador del Bàsquet Manresa fa dues temporades, ha realitzat una gran temporada a Vitòria, però se sent decebut per la manera en què ha finalitzat la campanya, sense poder optar a la Copa del Rei, tampoc a l'Eurolliga i fora dels play-offs de la Lliga Endesa. És per això, que el jugador té dubtes de seguir una segona temporada a Vitòria tot i que la direcció esportiva del club el dona per fet la temporada vinent perquè té contracte en vigor.

Un rodamon

Moneke, que va descobrir el Baxi Manresa per a la Lliga Endesa, per a després acabar en l'NBA amb els Sacramento Kings i signant mitja temporada amb l'AS Mònaco, creu que pot jugar en un club amb majors expectatives i aquí és on entra el Barça, que busca un jugador de les seves característiques.

L'entitat blaugrana veu amb molt bons ulls la seva incorporació. Són a la recerca d'un jugador rebotador, agressiu en defensa i també amb dots d'anotació, alguna cosa que encaixa a la perfecció en aquesta posició de ‘quatre’ on Da Silva aixeca dubtes en el conjunt de Grimau.

Encara que la seva contractació no resultarà gens fàcil perquè a més del Barça hi ha altres equips interessats com París Basketball, acabat d'aterrar en l'Eurolliga o fins i tot Estrella Roja, com apunta ‘Solobasket’.

Moneke ha estat el sisè jugador més valorat de l'Eurolliga, amb una mitjana de 13,6 punts i 6,6 rebots, aconseguint una valoració de 18. En la Lliga Endesa també s'ha lluït, amb una mitjana de 15,2 punts.