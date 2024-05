El Covisa perd a Picassent per 3-1 però Asís dona esperança

El Covisa Manresa ha perdut per 3-1 a la pista del Picassent FS i caldrà remuntar dissabte vinent a casa per passar a la segona eliminatòria d'ascens a Segona Divisió. Els homes de Paco Cachinero han rebut un gol en els primers minuts que no han pogut igualar mai i dos més en el tram final, però una anotació d'Asís en l'últim minut permet tornar amb més esperança que la que hi havia uns instants abans.

L'internacional marroquí n'ha tingut prou amb sis segons per xutar des de gairebé el mig del camp, en un tret refusat a córner per la defensa valenciana. En el servei de cantonada s'ha produït un rebot i ell ha encertat a posar la puntera per batre per primera i única vegada el porter Randy, just abans de la botzina final. L'anotació d'Asís pot ser essencial. De cara al partit de tornada, si els homes de Paco Cachinero guanyen per dos gols i superen la pròrroga, els classificarien sense necessitat d'anar als temuts penals.

Domini infructuós

Fins arribar a aquest final, el Covisa ha estat víctima de la falta de definició en una primera part que ha dominat. Aaron Riera no ha pogut anotar en les dues primeres ocasions, en què s'ha topat amb el porter. Però si es perdona es paga i, al minut 7, Santos s'escapa per la línia lateral des de tres quarts de pista i supera Cella amb un xut creuat per fer l'1-0. Aquest és el gol que el Covisa ha intentat anul·lar durant gairebé tot l'enfrontament, tot i que no podia perdre els papers, ja que el pitjor hauria estat encaixar-ne més a la contra i que el resultat s'hagués ampliat.

Fins al descans, els manresans han tornat a avisar amb dues ocasions d'Ivan i una altra d'Ambròs. Per la seva banda, el Picassent ha viscut tot el partit de llançar pilotes llargues al seu pivot, jugar poc i penalitzar les errades adversàries, mirant de treure partit d'accions d'estratègia i en córners i serveis de banda.

Així, a la segona part s'ha viscut la mateixa tendència, amb una sortida molt forta del Covisa i amb el rival molt tancat que només ha espantat en una ocasió. Ambròs, els germans Lozano, Terri i Asís han pogut empatar el partit i, fins i tot, capgirar el resultat, però no hi ha hagut encert. El 3-3 del partit de lliga hauria estat un bon botí, però en aquesta ocasió la pilota no volia entrar.

Dos minuts i mig de bogeria

I llavors s'ha entrat en els dos minuts i mig de bogeria finals. Un córner a favor del Picassent ha derivat en una pilota solta i un xut des de 14 metres de Samuel que ha entrat per l'escaire davant d'una certa laxitud de la defensa.

El gol ha fet molt mal al Manresa FS. Cachinero ha demanat temps mort per tranquil·litzar els ànims, però l'equip ja funcionava més amb el cor que amb el cap. Les ocasions seguien sense entrar i, a sobre, una pèrdua ha permès Willner anotar el 3-0 a falta de sis segons. Semblava que aquest seria el mal resultat final fins que Asís ha tibat de galons i ha tret partit de tan poc temps per fer un gol que dona molta esperança.

Des del punt de vista negatiu, el Picassent continua sense perdre contra el Covisa Manresa aquesta temporada. A més d'empatar en el duel de casa de la lliga regular, va guanyar fa poques setmanes al Pujolet per 5-6, la qual cosa demostra que és un rival dur, que ha treballat fins al darrer moment per entrar a les eliminatòries i que hi ha arribat preparat.

De la banda positiva hi ha el Pujolet, que ja va ser cabdal ara fa un any per remuntar un 5-1 contra el Cerdanyola amb un 6-0 molt recordat. El Covisa haurà de preparar-se bé durant la setmana perquè el camí no s'acabi massa aviat.

En l'altre partit amb presència catalana d'aquestes eliminatòries, el Marlex Mataró ha empatat a casa (2-2) contra l'Sporting La Nucía i tot es decidirà a terres alacantines.