El Museu del Barroc atrau un públic divers que en surt satisfet

El primer diumenge de mes la visita lliure del Museu del Barroc de Catalunya és gratuïta. Aquest fet va provocar ahir un degoteig constant de públic que va anar entrant a l’equipament al llarg del matí. Més concretament, durant l’hora i mitja que hi va ser aquest diari, des de les 11 del matí fins a 2/4 d’1 del migdia, hi van passar vora una quarantena de persones.

La diversitat del públic es troba en la seva procedència; ahir hi va anar gent de Manresa, Tàrrega, Sabadell, Cervera, Sant Cugat, Barcelona i Reus. La majoria dels enquestats per aquest diari eren persones d’edat madura o bé jubilats i gairebé tots van a museus de forma més o menys habitual.

És el cas de l’Eloi i el seu grupet de nou amics, que van venir des de Cervera i Tàrrega, i els agrada molt «tot el que tingui a veure amb l’art». Eloi i la seva dona Maria Josep són força aficionats al barroc i ella considera que «fins al festival Espurnes del Barroc és un estil que a Catalunya no se li havia fet mai cap cas».

Amb l’excusa de venir al museu, aquest grup va aprofitar el dia per a visitar Manresa i tenien pensat anar a fer un pícnic al parc de l’Agulla per dinar. «Els restaurants que vam veure que estaven oberts ens van semblar massa cars, i per això ens hem emportat avui el dinar», comentava la Mercè, que també anava amb el grup.

Deu minuts després de l’entrada del grup de l’Eloi, va entrar la Roser Serra amb la família. Van venir des de Reus per visitar el museu i se’n van endur una alegria quan els van dir que l’entrada lliure no s’havia de pagar. «Ja veníem amb la idea de pagar, però si és gratuït, doncs molt millor», bromejava abans d’entrar.

En sortir, Serra va qualificar l’exposició de «fabulosa». En acabar, va anar a buscar el cotxe per tornar cap a casa.

Una altra de les visitants de fora de la comarca que va anar ahir a la capital del Bages per veure les peces exposades al Museu del Barroc va ser Araceli Prieto Juanola, que va venir des de Sabadell i destacava «l’exquisidesa» de la selecció de les obres.

Una localització important

Prieto també va comentar que l’havia sorprès la ubicació de l’equipament: «no sembla el lloc on habitualment es posaria un museu d’aquestes característiques, pel tipus de barri». El Museu del Barroc de Catalunya està a l’antic Col·legi Sant Ignasi, a la plaça Sant Ignasi número 14, a les Escodines . En aquest sentit, la vistant apuntava que la ubicació li sembla molt bé perquè considera que «és important que els visitants de Manresa coneguin també aquesta realitat social de la ciutat». També pensa que «aquest museu podria donar peu a què es contruïssin altres infraestructures i equipaments socials que ajudin a dinamitzar aquesta zona del territori».

La localització del museu també va ser comentada per Marta Martínez i Ivan Capdevila, manresans que van passar ahir una estona al museu més nou de la ciutat. Martínez opina que «està mal ubicat perquè la gent de Manresa no vindrà fins aquí, per exemple una tarda a l’hivern, perquè coneixen la zona i no els agrada».

En canvi, Capdevila considera que «el lloc està bé perquè la gent que ve de fora en cotxe no ha de passar pel centre i poden trobar aparcaments relativament a prop del museu».

Obligació moral dels manresans

Segons la responsable de la recepció, Marta Sánchez, els diumenges que es pot entrar sense pagar hi ha més gent de Manresa que la resta de dies. És el cas de la parella formada per Carles Mas i Xus Jurado, manresans que van esperar que l’entrada fos lliure per fer-hi una visita.

Per a Mas, el motiu de la seva visita va ser «l’obligació moral dels manresans». Explicava que no acaba de connectar amb l’art barroc i a la seva muller tampoc li crida massa l’atenció, però ambdós consideren que «s’ha de promoure la cultura i més la que tenim a casa nostra». En acabar la visita asseguraven que recomanarien als amics i a la família anar-hi.

La persona que va fer ahir les visites guiades (aquestes no eren gratuïtes), Paula Rodríguez, explicava que els diumenges que l’entrada és lliure hi ha menys persones que estiguin disposades a pagar els 12 euros (o 9,80 en cas de ser reduïda) per fer la visita amb una guia que explica les obres.

No obstant això, troba que «la gent marxa molt contenta de les visites». Explicava ahir que un diumenge de pagament normalment no s’arriben als cent visitants i els gratuïts se sol arribar a les dues-centes persones.

