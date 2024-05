Una ExpoBages en expansió tanca amb la voluntat, si pot, de tornar a créixer l’any que ve

La 42a edició de l’ExpoBages de Manresa ha tancat amb més paradistes i més espai que l’any passat, i amb l’ambició de sumar encara més estands l’any que ve. Aquesta és la idea de l’organització, o com a mínim la de poder mantenir el volum actual, davant la incògnita de com poden afectar logísticament al certamen les obres previstes al carrer Guimerà i l’entorn per convertir-lo en una zona exclusiva per a vianants.

De fet, la fira no ocupa cap tram del Guimerà, «però és un carrer amb molta circulació que haurà de trobar alternatives», i això podria repercutir en l’espai del passeig que ara ocupen els vehicles exposats, sosté el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, que coorganitza l’Expo amb l’Ajuntament i la Cambra de Comerç. De moment, tot és incert, «però hi haurà la feina tècnica de veure què impliquen aquestes obres i si hem de fer alguna redistribució». Això obligaria a buscar espais que puguin acollir un muntatge similar en carrers amples, «i al mateix temps, hauríem de veure quina possible afectació hi hauria també per a aquests nous emplaçaments».

Malgrat tot, la voluntat de l’ExpoBages és «créixer, consolidar, tenir més varietat, i anar guanyant atractiu», apunta Tulleuda. «La intenció d’anar enrere no hi és mai, i si per circumstàncies alienes calgués redimensionar la fira a la baixa, ho faríem, però seria l’última de les últimes possibilitats».

I és que, segons l’organització, l’increment que hi ha hagut enguany tant d’estands com d’espai ha estat positiu, «amb molt moviment al carrer, especialment dissabte a la tarda», apuntava Tulleuda ahir al migdia. Enguany no s’ha fet, ni es farà, cap càlcul quantitatiu de visitants, però «la sensació és que s’ha igualat o fins i tot s’han superat» les 18.000 persones que van passar per la fira l’any passat.

Un certamen equilibrat

Amb més o amb menys creixement, el futur de l’ExpoBages passa «per mantenir l’equilibri» com a certamen multisectorial. «No volem una fira monotemàtica sinó una fira de mostres de diverses coses», diu Tulleuda, per bé que hi ha sectors amb un gran potencial per acabar-se de consolidar i créixer.

Parla del TecnoBages, l’espai ara situat a la plaça Sant Domènec i que gira al voltant de les noves tecnologies. És un tret distintiu de la fira, però que s’ha d’anar renovant «al ritme en què evoluciona un sector tan canviant com aquest», apunta. Segons Tulleuda, el TecnoBages «és un projecte que encara no està desenvolupat del tot, i volem fer petits passos per anar-lo consolidant, sense presses però amb una evolució constant». En aquest sentit, més que la part lúdica, de cara a l’any que ve es plantejarà donar impuls al TecnoBages amb les activitats d’entre setmana, que inclouen conferències i xerrades adreçades a professionals.

Torna la població convidada

L’ExpoBages 2025 tornarà a recuperar la població convidada que tenia cada any, i de la qual ara s’ha prescindit per la seva coincidència amb períodes electorals, explica Tulleuda.

Encara no se sap quina serà la localitat a qui es proposarà de venir, però la invitació es vol obrir més enllà de la Catalunya Central, on es limitava fins ara, i s’està estudiant la possibilitat que sigui alguna població relacionada amb el Camí Ignasià.