El futur Tren-Tram del Bages

L’agost de 1924 la Cia. General de Ferrocarrils Catalans (CGFC) completà la connexió ferroviària de Manresa. Per una banda, enllaçà amb Martorell i el Port de Barcelona, i per l’altre amb les mines de Súria explotades per la Solvay, que pagà el seu ramal. Anys abans, el 1887, la línia de Manresa a Sallent ja havia arribat a la Colònia Rosal. El 1904 el tren arribà a Guardiola de Berguedà.

La recent publicació de El Tren de l’Alt Llobregat en un número de la revista berguedana L’Erol ens explica en detall la importància que ha tingut el tren en el desenvolupament industrial de les nostres comarques. No mirem al passat per nostàlgia, ho fem per albirar un futur que volem sostenible. Els trens i en concret els Trens-Tram, cada dia tenen més importància a tot Europa i ben segur la tindran al Bages i al Berguedà.

Altres noticies de Pep Centelles i Portella

Un Tren-Tram és un tren que fora de la ciutat pot circular a 100 km/h i quan entra en zona urbana es transforma en tramvia i passa a circular com un bus a 15 o 20 km/h. Evidentment, es pot barrejar amb els cotxes com fan tots els tramvies del món. A Europa n’hi ha més d’una trentena funcionant a ple rendiment i al Reino de España n’hi ha dos, el Tram Metropolità d’Alacant i el TramBahía a Cadis.

Al Bages, la xarxa de Trens-Tram hauria de començar a Sant Vicenç de Castellet i cobrir fins a Sallent, Súria i Sant Joan de Vilatorrada. Més endavant, en un futur no massa llunyà, podria arribar fins a Berga. Llevat del trajecte a Sant Joan, el fet de poder aprofitar la «plataforma» existent dels traçats dels FGC (actuals i antics) fa molt més viable el projecte.

Dins de Manresa, més enllà de poder recuperar l’antiga traça pel carrer del Bruc (darrere l’escola Renaixença), restaurar la ruta urbana del ramal de Súria per sota l’Escola Bages enfilant per l’Abat Oliva fins a les Bases i la FUB donaria servei a la zona amb més densitat urbana de la ciutat. Estem davant d’una verdadera aposta de ciutat. Similarment, la prolongació de la carretera de Cardona en pont fins al Congost per lligar-nos amb Sant Joan, superant les timorates propostes dels planificadors de curta mirada que sembla que patim, és ben factible i no pas massa car.

Tot això és el que, un xic a contracor, està estudiant el Govern de la Generalitat. El text oficial de l’encàrrec diu: «S’analitzaran els dos ramals des de Manresa: un cap a Súria i l’altre cap a Sallent, .../... , contemplant, en el segon cas, que en una segona fase pugui tenir continuïtat fins a Berga. Així mateix, s’inclourà la connexió de Manresa amb el Nou Congost i Sant Joan de Vilatorrada. La longitud aproximada serà d’uns 38 km i es preveuen els següents trams: Sistema urbà Manresa-Sant Joan de Vilatorrada; ramal fins a Súria; ramal fins a Sallent i Berga. Valor del contracte 66.000 euros per l’actualització». Es tracta de l’actualització d’un estudi de 2009 que ja hauria de ser públic i que va amb mesos de retard.

Algú em dirà somiatruites, però, bo i demanant disculpes, puc dir-vos que el 2015 vaig publicar un llibre amb el títol de Cap al 100% Renovable. No va faltar qui el qualifiqués d’«esotèric». Ara tothom, i el Govern de Catalunya en primer lloc, accepta el 100% renovable com un objectiu possible i desitjable. Amb els Trens-Tram és el mateix. No tinguem por als canvis i les innovacions. Alcaldes de la comarca, oi que voleu ser sostenibles? Doncs comenceu a reservar sòls per al Tren-Tram del Bages als vostres POUM.