Regió7 es renova aquest dimecres i modernitza el disseny de l’edició impresa

Regió7 renova aquest dimecres el disseny de l’edició de paper en el marc d’un projecte de les capçaleres de Prensa Ibérica per actualitzar la seva imatge i anar implantant un disseny comú, amb una aposta decidida pel futur d’aquest suport.

La nova edició de paper manté els seus trets essencials, però ofereix una presentació gràfica més neta, amb més ús dels blancs com a elements d’estructuració de la pàgina en substitució dels filets i els requadres, que eren més utilitzats fins ara.

També canviaran les tipografies. El cos de lletra és Merriweather, i la titulació es presenta en Fira Sans, una font moderna, d’ús lliure i amb personalitat. Ambdues suposen una transició suau respecte a les que s’usaven fins ara.

La titulació es presentarà ara en Fira Sans, una font amb personalitat / Regió7

El blau continuarà sent el senyal d’identitat de Regió7. Les pàgines de Cultures presentaran una variant més fina de titulació, però mantenen ara el color de la resta de la publicació. S’introdueixen elements de color en els títols i avantítols per donar més context a la informació i un primer nivell de lectura més ampli i desenvolupat. Esports, com fins ara, tindrà una titulació més gruixuda i rotunda.

La secció d’Opinió oferirà ara més varietat de compaginacions, i es distingeix per les fotografies en blanc i negre dels autors, una característica que pretén remarcar la voluntat d’anàlisi i de seriositat de la secció.

Una capçalera que evoluciona: recordes els dissenys de la web del 2004 i el 2008?

Les portades de Regió7.cat el 2004 i el 2008 / REGIÓ7

També la web ha evolucionat molt des que va néixer el 1996 com una de les pioneres a Catalunya. El 2004 (imatge de l'esquerra) ja va adoptar una forma que recorda les actuals, i el 2008 (a la dreta) ja tenia un disseny i una tecnologia molt més moderns.