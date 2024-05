Dotze hores accidentades a la Catalunya central: dos xocs al Bages i al Solsonès i un al Berguedà

Nit de divendres i matí de dissabte complicat a les carreteres de la Catalunya central. Els Bombers han hagut d'actuar en cinc accidents durant les darreres hores a la regió, dos xocs al Bages i al Solsonès i un a Berguedà.

El primer va produir-se a la C-25, a Sallent. Un camió i una moto van xocar al punt quilomètric 144 a les 20.16 hores i el motorista hauria resultat ferit, segons els Bombers.

Dues hores més tard, els Bombers van rebre un altre avís a les 23.22 h per un segon incident a Sallent. En aquest cas, un cotxe ha col·lidit contra la mitjana i tant el conductor com l'únic acompanyant que viatjava en el vehicle n'han sortit il·lesos. Els Bombers hi han treballat amb una dotació per desconnectar la bateria del turisme. Coincideix que Sallent ha estat un dels municipis on la calamarsada d'aquest divendres ha estat més abundant.

Al Berguedà, els Bombers han tingut un altre servei a Gironella, a la carretera de Casserres. Un cotxe hi ha bolcat i s'ha quedat al mig de la via. Les mateixes fonts han indicat que hi han treballat amb tres dotacions i que l'únic ocupant del turisme n'ha sortit il·lès. L'hora d'avís ha estat a les 00.55 h.

Paral·lelament, a la C-149, a Solsona, un cotxe ha bolcat aquest matí en sentit Sant Climent. Els Bombers hi han treballat amb una dotació i han traslladat el conductor al CAP de Solsona.

Per últim, un dispositiu intel·ligent ha alertat aquest dissabte al matí els Bombers d'un accident a la C-462, a la Coma i la Pedra. Un cotxe ha bolcat al punt quilomètric 27 i una persona n'ha resultat ferida lleu, segons els Bombers.