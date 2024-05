Temporal al Bages: la calamarsada emblanquina Sallent i Artés i provoca inundacions a Manresa

El temporal d'aquest divendres va tenyir de blanc alguns punts de la comarca del Bages. Diversos municipis com Artés o Sallent van quedar coberts de blanc, deixant estampes plenament hivernals. La tempesta també va portar xàfecs destacables a la comarca, on en punts com Sant Mateu de Bages van arribar-se a acumular 21,4 l/m2 en 30 minuts, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Encara que el temporal va fer-se notar a punts com Manresa abans de les cinc de la tarda, en punts com Sallent o Artés la precipitació més intensa no va arribar fins al vespre. Llavors, la pedra va caure amb força i va acabar cobrint de gel el terra, sostres i balcons, entre altres.

El temporal va provocar pluges intenses a part del territori. Segons el Meteocat, a Sant Mateu de Bages van arribar-se a acumular 21,4 l/m2 en 30 minuts. El registre total diari d'aquest municipi, on més aigua va caure segons les estacions automàtiques d'aquest servei, va ascendir als 37,2 l/m2. Per darrere, les pluges també van ser notables a Artés (22,4 l/m2) o Cardona (18,3 l/m2).

A Manresa, el temporal, que ha deixat 28,6 l/m2 de pluja en menys de mitja hora, segons Meteoclimatic, ha provocat fortes inundacions. Per exemple, al passeig Pere III, el temporal ha agafat per sorpresa molts vianants que hi passejaven, que han vist com punts com la plaça Neus Català es convertien de cop i volta en rieres improvisades. A la C-55, el temporal va sorprendre els cotxes que hi circulaven a mitja tarda, ja que la carretera va quedar completament coberta d'aigua a l'accés de la ciutat des del barri de Sant Pau.