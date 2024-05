La criminalitat a Manresa incrementa un 16% en el primer trimestre del 2024

La criminalitat a Manresa ha incrementat un 16% durant el primer trimestre del 2024 respecte al mateix període de l'any passat, passant de 837 fets a 971. Principalment, els delictes que més pugen són els robatoris amb violència i intimidació, els delictes contra la llibertat sexual o el tràfic de drogues. Amb les darreres xifres que publica el Ministeri d'Interior, Manresa se situa només un punt per sota de la mitjana catalana en l'índex de criminalitat. A la capital bagenca es produeixen 12,36 delictes per cada 1.000 habitants i, en el conjunt de Catalunya, són 13,26 delictes per cada 1.000 habitants.

Si s'analitzen per tipus de delictes, el que més ha pujat a Manresa durant el primer trimestre d'enguany han estat els robatoris amb violència i intimidació. Concretament, han passat de 34 casos a 65, el que representa un increment del 91%. També destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que creixen un 42% respecte al mateix període de l'any passat, tot i que s'ha de tenir en compte que en xifres absolutes es passa de 7 a 10 casos. El mateix succeeix en el tràfic de drogues, que ha incrementat un 75% i passa de 4 a 7 fets denunciats, o en els robatoris de vehicles, que pugen un 28%, passant de 7 a 9 casos.

D'entre els diferents delictes que es desglossen en les dades del Ministeri d'Interior, també destaquen els classificats com a lesions o baralles tumultuàries, que es mantenen força similars a l'any passat, passant de 17 a 16 casos, el que representa un 5% menys. Altres delictes que també es mantenen estables pel que fa a les xifres són els furts, amb 296 fets denunciats durant els tres primers mesos del 2024, un més que l'any passat. Pel que fa a la resta de la criminalitat convencional no classificada, creix un 22%.

Una altra de les dades que posa de manifest el darrer balanç trimestral del Ministeri d'Interior és el creixement dels ciberdelictes, que passen de 221 fets del gener al març del 2023 als 259 del mateix període d'aquest any, la qual cosa suposa un increment del 17%. Els ciberdelictes inclouen les estafes informàtiques i altres ciberdelictes que es cometen per internet.

Si es compara Manresa en relació amb altres ciutats de més de 50.000 habitants, és la desena en nombre de delictes. A la capital bagenca es produeixen 12,36 delictes per cada 1.000 habitants, una xifra que la situa un punt per sota de la mitjana catalana. La ciutat que se situa al capdavant és el Prat de Llobregat, amb 41,78 delictes per cada 1.000 habitants, seguida de Barcelona, amb 23,8 delictes, l'Hospitalet de Llobregat, amb 17,27 delictes, Tarragona, amb 16, Mataró, amb 15,38, Girona, amb 14,67, Badalona, amb 14,49, Lleida, amb 14,23, i Vilanova i la Geltrú, amb 12,46. Per darrere de Manresa, hi ha Cornellà de Llobregat, amb 12,30 delictes per cada 1.000 habitants, Reus, amb 12,24, o Granollers, amb 11,64.

