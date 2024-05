Saps per què el gat necessita dormir al costat de l'amo?

Les mascotes necessiten que els hi dediquem molt temps. Sovint són afectuoses, tot i que, a vegades també podem trobar-ne d'esquerpes i fredes. Els gats solen ser molt estimats perquè fan molta companyia, però a vegades necessiten el seu espai i es tornen molt independents per moments; cosa que no sol succeir amb els gossos. En aquest article descobriràs perquè el teu gat vol dormir al teu costat. Els misteris dels felins...

Per molt independents que siguin els gats, hi ha alguna cosa que els uneix, i és l'acompanyament als seus respectius amos a estades de la casa on vigilar cadascun dels seus moviments: si esteu teletreballant, s'asseuran sobre l'escriptori o el teclat; si ets al sofà, pot ser que s'aturin a observar-te des d'algun moble proper, apropant-se o no, depenent de la seva personalitat.

Hi ha, però, un tret felí característic que va més enllà de la manera de ser de cada gat, manifestant-se en la gran majoria d'aquests animals quan són domesticats: alguna vegada t'has preguntat per què el teu gat t'acompanya cada nit al dormitori? Pot ser que sigui el més desaferrat, fins i tot irritable, del món, però els nostres peluts solen acompanyar-nos cada nit al dormitori per dormir al nostre costat. Per molt independents que puguin semblar, hi ha motius de pes pels quals els felins pateixen si no estan al nostre costat a l'hora de dormir.

Si marxes uns dies, deixa alguna manta amb la teva olor, el teu gat se sentirà més segur / freepik

Per què ho fan?

Espai segur

Els gats són animals territorials, raó per la qual estan en constant alerta sobre possibles depredadors (visites, carters…). Fins i tot, en estat salvatge, els felins dormen junts, arraulits els uns amb els altres: dormir amb la seva ventrada és una forma de protegir-la i és la raó per la qual el teu gat, per molt desaferrat que sigui, dorm amb tu.

És per això que és en aquest moment quan el teu gat pot roncar una mica més del que és habitual. Si bé el gat es comunicarà amb tu de diferents formes i, de vegades és necessari trucar al veterinari si el teu gat ronca molt (podria estar tractant de comunicar-te que no es troba bé), al llit el gat roncarà per transmetre't “bona vibra” i que dormis molt més tranquil.

Com calmar-ho quan no estic?

D'altra banda, aquesta mateixa seguretat que tracta de transmetre't és la mateixa que busca de tu: el teu gat et relaciona amb la tranquil·litat i la seguretat, per això ets el lloc perfecte on poder desconnectar sense problemes. Aquesta és precisament la raó per la qual, quan marxem de viatge i connectem les càmeres de seguretat, podem apreciar el nostre gat dormint on sempre, buscant la nostra olor.

Un consell per calmar l'ansietat quan ens absentem de casa uns quants dies per un viatge o feina és deixar peces de vestir o mantes amb la nostra olor al llit, sofà i llocs que per al nostre pelut representin un descans. Perquè per molt independent que sembli la nostra mascota, a la nit sempre ens trobarà a faltar.