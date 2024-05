Abril Estapé i Pau Calders van anar ahir al Museu del Barroc de Manresa des de Sant Joan d’Espí perquè ella és estudiant d’Història de l’art a l’Autònoma i necessitava material per a un treball.

Aquesta exposició li podria servir d’inspiració?

Sí, de fet hem vingut perquè he de fer un treball d’alguna obra de barroc català i hem pensat que aquest és el lloc on hi ha més obres d’aquest estil concentrades.

Sabia que l’entrada és gratuïta?

Sí, de fet volia venir un altre dia amb una amiga que estudia amb mi i és de Manresa, però vam veure que el preu de l’entrada d’estudiant eren 8 euros i vam decidir esperar-nos al primer diumenge del mes. Al final ella no s’ho ha pogut combinar amb la feina, però li passaré les fotos.

Què li ha semblat el museu?

Molt interessant. La veritat és que me l’imaginava més gran, però trobo que la selecció de les obres està ben feta perquè hi ha pintures, retaules i escultures.

Creu que l’estil barroc genera interès?

Em sembla que és un estil que en general no es coneix gaire. Per exemple, les obres medievals catalanes són bastant conegudes perquè al MNAC hi ha una mostra gran, però el barroc ha estat sempre més aviat en un segon pla. Crec que la iniciativa de fer aquest museu és molt encertada perquè s’havia de donar més projecció al barroc català. Crec que per això els professors de l’assignatura han volgut que l’obra del barroc que analitzem sigui d’algun artista català, perquè es puguin conèixer més.

Alguna obra que li hagi cridat l’atenció per sobre de les altres?

He vist algunes pintures interessants, de moment el que més m’ha agradat és el retaule del Roser i els cicles de Sant Francesc d’Antoni Viladomat.

Té pensat quedar-se a Manresa després de la visita?

Sí, quan sortim anirem a fer una volta per aquí i després quedarem amb la meva amiga de Manresa.

