El Grup Via CB Artés paga un mal inici i no atrapa, de moment, el bitllet d'ascens (64-54)

El Grup Via CB Artés no ha pogut aprofitar l'oportunitat d'assegurar-se un lloc a la Super Copa en perdre la final del quadrangular que s'ha disputat a l'Hospitalet entre els segons i tercers classificats de Copa Catalunya. Els bagencs, que havien arribat al partit decisiu després d'una gran semifinal en què havien destrossat l'amfitrió, el Collblanc, per 66-91, han perdut contra un rival rocós com el Claret per 64-54 en un duel en què han pagat un mal inici de partit. Ara caldrà estar atent a l'evolució dels ascensos i descensos durant les properes setmanes per veure si el conjunt de Pep Piqueras es beneficia d'alguna carambola.

El Claret va ser un dels rivals del mateix grup que l'Artés en la lliga regular. Els bagencs ja van perdre a la seva pista per un punt i l'havien derrotat a casa per només cinc de diferència i sabien que era un rival complicat, al qual li agraden els partits travats i a pocs punts. La mala posada en acció dels artesencs els ha donat un avantatge al voltant de les deu unitats que, en partits de tan poca anotació, sol ser un bon botí.

Tot i no estar encertat, però, l'Artés ha fet un bon inici de la segona meitat en el qual ha provat totes les alternatives tàctiques possibles. Ha semblat que se'n sortiria quan, en el darrer parcial, es s'ha situat a tres punts (53-50) amb dos tirs lliures de Porter. Però l'equip ja arribava massa exigit al tram determinant de l'enfrontament i sis punts seguits dels locals l'han acabat d'enfonsar.