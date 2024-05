Els Castellers de Berga creixen i alcen construccions de 8 pisos a la Diada dels Quatre Fuets

La colla dels Castellers de Berga ha carregat i descarregat aquest migdia de diumenge, a casa, el 4 de 8, una construcció de les que marquen el nivell del grup. Era la primera vegada que l’alçaven i el desmuntaven aquesta temporada i abans només ho havien aconseguit en tres ocasions més. Avui, en la Diada dels Quatre Fuets, a la plaça de Sant Pere, l’emblemàtic recinte patumaire que ja es prepara per a la festa d’aquesta setmana, la colla local ha actuat al costat dels Castellers de Vilafranca, que han portat castells de 9 i altres d’alta complexitat, i el Moixiganguers d’Igualada, una colla que té consolidats de fa anys els castells de 8 i que està treballant per consolidar-se entre les colles que es mouen amb construccions de 9 pisos.

Bernat Girabal, president dels castellers de Berga, va explicar que portaven diversos assajos provant-ho i «estàvem segurs de portar-lo a la plaça». Aquest castell era el plat fort que portaven els locals i finalment ho han aconseguit. «A mig castell s’ha començat a deformar, però teníem marge per defensar-lo i l’hem pogut descarregar», explicava el president.

Els blaus han començar la jornada amb un 5 de 7, seguit del 4 de 8 comentat i un 7 de 7. Els castellers de Vilafranca han fet un 2 de 8 amb folre, un 3 de 9 amb folre i un 5 de 8. I el Moixiganguers d’Igualada han aixecat un 3 de 8, un 4 de 8 i un 2 de 7.

Els Castellers de Berga han comptat amb unes 150 persones per portar a terme els castells d’aquesta diada i aquesta alta participació és un dels elements que permet fer construccions cada dia de més complexitat. «Donem les gràcies a tots els que ens han ajudat i també a les colles convidades per donar-nos un cop de mà», comentava al final de la trobada Girabal.

Camí de Tarragona

Amb els punts que han sumat, els Castellers de Berga van veient cada dia més a prop poder ser al Concurs de Tarragona, que ha esvingut un dels grans objectius dels grups. «No està tot dat i beneït, però si que és veritat que ho tenim més fàcil per entrar a Tarragona», explicava després del concurs Bernal Girabal. La puntuació es va acumulant des del mes de setembre de l’any passat fins a l’agost d’aquest any.

Als Castellers de Berga ara els queda el primer tram de temporada durant el mes de juny i juliol. Van a Olesa de Montserrat i Sabadell,. Després tornaran a la plaça de Sant Pere de Berga per celebrar la seva diada d’aniversari ( primera setmana de juliol) i set dies després actuaran a Bagà, que tanca aquest primer tram.

«La diada d'avui ha estat pràcticament «immillorable» per a la colla local. Assolir un resultat que fins ara no havíem pogut aconseguir en aquesta diada, com es aixecar el 4 de 8 i els altres castells de 7, que no són fàcils, va fer que la jornada tingués «una valoració molt positiva», segons el president dels castellers de Berga.

I havia hagut actes previs dissabte i aquest diumenge, per finalitzar la jornada, les tres colles han compartit un dinar popular.