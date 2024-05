El filial del Bàsquet Manresa guanya la final four i acaba subcampió de la Super Copa (60-96)

El Bàsquet Manresa B ha derrotat per un clar 60-98 el Tenea CB Esparreguera en un últim partit de la final four que s'ha jugat al Nou Congost el cap de setmana que ja no era transcendent. Tots dos equips havien assolit l'ascens a la Lliga EBA, que des de la temporada que ve es dirà Tercera Divisió FEB, en guanyar les respectives semifinals de dissabte contra el Natació Sabadell els del Baix Nord per 73-66 i davant del Lloret, els bagencs, per 69-59. La final era, per tant, per acabar segon en la Super Copa, per darrere del JAC Sants, campió des de fa dues setmanes, i el conjunt de Carlos Flores s'ha pres l'empresa amb més intensitat.

Això que a l'inici ha semblat que el Manresa B tindria problemes per aturar els quilos a la zona de Diego Dias, que ha donat el darrer avantatge al seu equip (7-5). Però un primer parcial de 0-10, basat en l'encert en la línia de tres i en la velocitat dels locals, que en aquest partit eren oficialment visitants, ha permès el primer distanciament. De fet, l'Esparreguera estava molt poc encertat en atac i, a sobre, ha rebut 27 punts per tancar el període perdent de 14 (13-27).

Aquest fet ha marcat la resta del partit ja que, tot i que els jugadors de Norberto Guerra han amagat amb acostar-se a l'inici del segon quart (19-27), el Manresa B tenia més jugadors que aportaven. Tot i que Coulibaly es carregava aviat de faltes, Diarra li ha donat un bon relleu per aturar Dias i els bagencs han arribat a tenir 21 punts que s'han transformat en 17 al descans.

Si l'Esparreguera volia tenir alguna opció de remuntar havia de ser la l'inici del tercer quart, en què Rosàs ha encadenat un parell de triples consecutius (39-54), però l'avantatge no ha baixat dels tretze punts, després d'un altre encert de Roy. En el conjunt de Carlos Flores fins a sis homes han arribat a dobles dígits i els 21 punts del darrer descans ho deixaven tot sentenciat. L'avantatge ha arribat a ser de 41 amb una abaixada de braços dels verds, aquest cop grocs, que denotava que ja estaven de vacances.