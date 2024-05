La prova dels fuets de la Patum constata que peten bé

L’olor de pólvora s'ha escampat aquest diumenge al vespre al vespre per la plaça Viladomat de Berga en els Quatre Fuets, una jornada que els berguedans i berguedanes més patumaires esperaven amb candeletes. L'acte, que enceta la setmana de Patum, serveix per provar i constatar que peten bé els fuets que es faran servir durant la Patum (de dimecres a diumenge).

La novetat d’enguany és la nova metxa dels fuets, segons ha destacat Joan Sala, cap de colla dels Vestidors de Plens i Maces: «A part d’haver petat bé, el més important és que no ens trobarem amb problemes d’anys anteriors, que costaven més d’encendre», ja que el retard de tres segons obligatori per llei enguany no serà tant.

Quatre passades de maces han servit per provar els fuets que s’utilitzaran els dies de festa. Els honors els han fet els adults amb dues passades, on a continuació acompanyats del tabal tornaven a la Plaça Sant Pere per anar a buscar les maces de la patum infantil i els àngels, que amb dues passades més, han estat els encarregats de cloure els Quatre Fuets.