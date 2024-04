La Policia Nacional alerta sobre aquesta estafa que buida els comptes bancaris

La Policia Nacional s'ha vist obligada a alertar a les xarxes socials d'una estafa que buida els comptes bancaris. En un vídeo publicat al seu perfil oficial de TikTok, la Policia Nacional fa aquesta advertència: transferiries els teus estalvis a un altre compte si t'ho demana el teu banc? Compte, perquè podria tractar-se de 'spoofing'.

Els ciberestafadors es fan passar pel teu banc, t'adverteixen de moviments sospitosos als teus comptes i intenten convèncer-te perquè transfereixis els teus diners a altres comptes suposadament segurs. Mitjançant un programa informàtic, canvien el número de telèfon perquè aparegui el del teu banc, i a més utilitzen algun argot bancari per fer més creïble l'estafa.

En uns minuts aconsegueixen que les víctimes els facilitin les dades per accedir als comptes bancaris i buidar-les. Davant d'això, la Policia Nacional recorda que el teu banc mai no et demanarà per telèfon dades personals o bancàries, o un codi que suposadament t'hagin enviat per SMS. Per tant, mai no facilitis dades d'aquesta manera. Davant del dubte, penja el telèfon i truca al número oficial de la teva entitat bancària. Si has estat estafat, acudeix a la policia.