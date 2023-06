El pacte signat per ERC, PSC i Impulsem Manresa assumeix els projectes estratègics en marxa

Al costat del Pou de Llum, sota un sol de justícia, amb una bonica panoràmica de Manresa al fons i enmig d’un ambient distès que fins i tot ha permès algunes bromes. En aquest ambient i escenari han signat Marc Aloy (ERC), Anjo Valentí (PSC) i Joan Vila (Impulsem) el pacte de govern per als propers quatre anys a la capital del Bages. Els han acompanyat els regidors dels respectius partits que entraran al govern. Tot i que no han parlat encara del programa ni de les atribucions, Aloy ha insistit que el nou tripartit es «una formula renovada» que «assumeix aquells projectes estratègics de ciutat ja engegats i que fins avui han generat amplis consensos polítics, econòmics i socials». Un pacte «inèdit» entre formacions «unides per la confiança i un programa d’actuació que vol ser il·lusionant per Manresa» per «forjar un govern que serà fort i cohesionat», i «receptiu» a les altres «forces democràtiques» de la propera corporació amb qui volem seguir treballant». Valentí ha demanat una gestió municipal que reflecteixi la transversalitat de les tres forces. Vila ha demanat joc net per fer possible un pacte que està convençut que farà millor la ciutat.

Els set punts del pacte un a un

Els acords del pacte inclouen set punts. El primer, és que els tres partits subscriuen l’acord «amb la voluntat de garantir un govern estable en el període 2023-2027 per tirar endavant les propostes programàtiques i per fer front als reptes que te la ciutat». El segon, que en el ple de constitució d’aquest dissabte «els regidors i regidores dels grups sota signants votaran la investidura de Marc Aloy Guàrdia com a alcalde de Manresa». El tercer, que «el govern municipal s’organitzarà en quatre àrees: serveis generals, territori, serveis a les persones i desenvolupament local», i que «la distribució de les àrees i tinences d’alcaldia i regidories i la resta de retribucions del cartipàs municipal es farà de manera equitativa en funció del nombre de regidors i regidores obtinguts». El quart, que «conjuntament, s’acordaran el nomenament de càrrecs de lliure designació i dels representants institucionals a empreses municipals, patronats i altres òrgans amb participació de l’Ajuntament de Manresa». El cinquè, que «les actuacions i propostes programàtiques de cadascuna de les àrees de govern es concretaran en el proper pla d’actuació municipal i en un programa d’inversions 2023-2027 que el nou govern presentarà abans d’acabar el 2023». El sisè, que els tres grups «ens fem responsables de l’acció de govern i treballarem transversalment per assolir els objectius fixats». I el setè, que les tres formacions faran «una avaluació periòdica del pacte a través d’una comissió paritària». Una avaluació semestral de partits per «veure si els objectius que ens havíem fixant es van complint», ha concretat Aloy a aquest diari.

Aloy: insistència per continuar la feina feta

Aloy ha remarcat que el pacte «s’ha fet des de la confiança per tirar endavant el futur de la ciutat donant resposta a les demandes de la ciutadania, tenint molt presents els resultats de les darreres eleccions i, en particular, aquesta alta abstenció» i «la pèrdua de suport». Ha insistit que «volem continuar tirant endavant els projectes de transformació que ja estan consensuats i engegats, que ja estan caminat i que no podem deixar perdre». Ha repetit que «les tres forces que signem aquest pacte ens comprometem a avançar en aquesta transformació. D’una banda, amb l’avantatge de disposar d’un bon conjunt de projectes consensuats amb la majoria de grups polítics, amb finançament concertat i un calendari d’execució. Un bon grapat de llavors a punt de germinar que només depenen del nostre treball compartit i de la nostra perseverança i esforç que siguin una realitat». Al costat d’aquests projectes ha esmentat que «ens imposem aprofundir en el treball en la quotidianitat, redoblant els esforços en el manteniment i la neteja, en les polítiques de servei a les persones, les d’habitatge, la rehabilitació del Centre Històric i tot allò que ens ajudi a superar els actuals símptomes de fragmentació social des d’una perspectiva que sempre hem volgut plural i progressista». Entre d’altres, ha parlat de fer front «a aquesta problemàtica de sensació de la inseguretat».

Anjo Valentí ha dit que se sumen al pacte «des de tres paràmetres molt clars: el canvi, la cooperació i la lleialtat i el coneixement i l’experiència». El primer, perquè «fa dotze anys que el PSC no és al govern i ara hi tornarem i això ja suposa un canvi». El segon, per «la lleialtat mútua amb el nostre alcalde», sobre la qual ha demanat que «no en quedi cap dubte» i, en tercer lloc, «el coneixement i experiència que poden aportar els nostres quatre representants».

Valentí: que es noti que són tres forces al mateix govern

Ha parlat d’un govern que «no exclou ningú» sinó basat en «un diàleg permanent amb la resta de grups municipals que estaran a l’oposició» pel «benefici de tota la ciutat» i «amb una escolta encara més permanent i directa amb totes les entitats i associacions del coneixement, teixit econòmic i social».

S’ha referit a la baixa participació en les darreres eleccions, «principalment el grup d’ERC i el PSC n’hem patit les conseqüències. Cal que busquem una nova mirada per donar resposta a aquesta gent que no s’ha sentit interpel·lada en aquesta convocatòria que, com sempre diem, ha de ser la més propera a la ciutadania».

Finalment, ha demanat avançar en «la implementació d’una gestió municipal que reforci aquesta transversalitat que deia. Som tres grups municipals dins d’un mateix govern i això s’ha de notar».

Vila: política en positiu i basada en el respecte

Joan Vila ha agraït a Aloy i Valentí «el treball de generositat i autocrítica que hem fet conjuntament a l’hora d’analitzar i diagnosticar el resultat de les eleccions, la situació de la ciutat i els problemes de la ciutadania». El pacte de govern, ha dit, «tracta els problemes que tenim avui en matèria de seguretat, civisme, habitatge, segregació escolar, etc, però, sobretot, d’imprimir una visió i un projecte de ciutat de Manresa». Ha demanat posar la «mirada llarga» per fer efectiva la capitalitat de Manresa. Quant a la decisió de passar a formar part del govern, ha assegurat que «hem decidit conjuntament que es donen les condicions perquè, tan en Jesús [Alonso; número dos] com jo mateix puguem aportar a la ciutat la nostra experiència».

Ha demanat fer «política en positiu» i «que prevalgui el respecte entre nosaltres i donem exemple. Debatem les idees i els projectes tant com vulguem, però deixem de banda les desqualificacions personals i no embrutem ni menyspreem les institucions». S’ha mostrat convençut que «si treballem la ciutat des d’aquest document, serà millor d’aquí a quatre anys que ara».

Després de la signatura de l’acord, amb el vent fent-los la guitza i aixecant els papers i Aloy preocupat perquè s’ha deixat el bolígraf blau, que li han deixat, han arribat les fotos. Amb l’alcaldable en funcions i futur alcalde al mig de Valentí i Vila, que són més alts, han parlat del «pacte de l’H». Valentí també han fet broma amb Vila a l’hora de decidir qui seia a la dreta o l’esquerra d’Aloy a la taula.