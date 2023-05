La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha decidit que Junts i el PDeCAT es reparteixin a parts iguals els drets electorals adquirits arran dels resultats de les passades eleccions municipals fruit de coalicions entre ambdues formacions. La decisió és fruit d'una consulta d'Ara Pacte Local, marca amb què el PDeCAT concorre als comicis del 28 de maig, en què la candidatura esgrimia que tot i les coalicions amb Junts de l'any 2019 2.015 dels 2.804 regidors obtinguts estaven adscrits directament al partit hereu de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Per això, proposava assignar el 76% dels drets adquirits al PDeCAT. Finalment, però, se'ls hauran de repartir "per igual". Al Bages, aquesta decisió afecta a Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Sant Fruitós.

L'administració electoral considera que "no és possible especificar el percentatge de vots obtingut per cada formació política" i que cal, doncs, "repartir-se per igual entre les formacions de la coalició el total dels vots obtinguts". Això afecta la distribució d'espais de propaganda electoral i la presència en mitjans de comunicació de titularitat pública a la província de Barcelona. Als municipis on el 2019 es van presentar conjuntament i ara es presentin per separat Ara Pacte Local i Junts, doncs, s'hauran de repartir els drets, mentre que si només ho fa una d'ambdues candidatures se li assignaran tots els drets de la coalició.

La decisió no afecta la candidatura de Xavier Trias a Barcelona, ja que Junts i el PDeCAT formen part de la mateixa llista, ni tampoc per ara les candidatures de les províncies de Tarragona, Lleida i Girona.