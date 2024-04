El programa d’‘Indústria Connectada’ de Fom Talent torna a València

L’empresa Fom Talent va néixer «per aconseguir que els directius de la indústria espanyola tinguessin un coneixement bàsic i fonamental sobre tecnologies habilitadores», explica el seu fundador i CEO, Pablo Oliete. Altrament, «és impossible poder executar cap tipus de projecte de transformació digital dins d’una indústria».

Durant els últims tres anys, l’empresa matriu, FOM, ha balancejat la intensitat de la seva activitat per tirar endavant Atles Tecnològic, «perquè creiem que és molt important generar un entorn digital com a lloc de trobada entre la indústria i la tecnologia els 365 dies a l’any». La plataforma ha aconseguit integrar un hub de coneixement, una xarxa professional i un mecanisme d’impuls de projectes d’innovació.

«Quan entenem que això ja està llançat, i està anant molt bé, decidim recuperar el motiu inicial de la creació de FOM, que sempre ha sigut la formació», afegeix Oliete. Aquest any ha llançat un màster nou a Màlaga, amb un focus especial en la intel·ligència artificial, per encàrrec de la Fundació Institut Ricardo Valle d’Innovació. «I ara recuperarem el nostre programa a València, que arriba així a la setena edició, alhora que a l’octubre estarà una altra vegada en funcionament el de Valladolid».

En el Màster d’Indústria Connectada de València hi haurà disponibles 14 places presencials i 16 d’online. Es llançarà en col·laboració amb Atles Tecnològic, a la nova seu del qual al carrer de la Universitat tindran lloc les classes, i començarà el 27 de setembre.

«Sempre he dit que Espanya tenia el repte de formar 3.000 herois de la indústria 4.0. Nosaltres hem contribuït a formar-ne 250, però es pot accelerar molt més el procés», explica el CEO de Fom Talent. «Després de l’experiència acumulada traient el programa amb diferents escoles de negoci, creiem que directament hem de potenciar aquesta acceleració, perquè ho veiem en el mateix Atles Tecnològic: és molt més fàcil treballar amb gent que té formació».

Segons la seva opinió, els professionals que coneixen la tecnologia «s’atreveixen a llançar-se a la piscina, a sortir de la seva zona de confort i a executar projectes de transformació digital. La gran carència que tenim perquè la indústria 4.0 vagi més ràpid a Espanya és la formació dels comandaments intermedis i dels directius».

Dins del programa s’hi integrarà la visita a empreses per conèixer de primera mà als principals líders i actors de la indústria 4.0 del país.

El màster

El Màster s’articula en tres pilars. Després d’una part introductòria sobre telecomunicacions, els alumnes coneixen totes les tecnologies habilitadores de la indústria. Des de la captació de la dada fins als automatismes, des dels sistemes basats en PLC (programmable logic controller) i Scada (supervisió, control i adquisició de dades) cap a la resta de la cadena de valor.

S’aborda el camí que segueix la dada i la seva canalització en la indústria. «Parlem de temes logístics, de traçabilitat, de cloud computing, de big data, una paraula que cada vegada utilitzem menys, però continua sent important, utilitzem analítica, aprofundim en intel·ligència artificial, amb tots els seus components, entrem en temes de bessó digital, ciberseguretat, fabricació additiva i, en general, en tot el que tingui a veure amb les tecnologies habilitadores de la indústria», apunta Oliete.

El segon mòdul se centra en la fàbrica connectada. «Al Màster ve gent de gerència, d’operacions i de l’àmbit TIC. Hi ha professionals experts en una àrea determinada que no coneixen les tecnologies del procés productiu. Allà treballem tots els temes de learn manufacturing, d’optimització de processos o logística».

I, finalment, el Màster tracta àmbits més pròxims a les habilitats directives. «Analitzem des de com presentar en públic a com organitzar una presentació o com analitzar la viabilitat i la rendibilitat d’un projecte. Això ho fem per saber calcular sempre el retorn de la inversió de qualsevol de les propostes que plantegen els alumnes».

El programa ha passat a dir-se Màster en Indústria Connectada, i deixa de ser Màster en Indústria 4.0. L’objectiu és que la gent arribi a presentar projectes en el seu comitè de direcció perquè siguin aprovats. Per això, «al mecanisme d’avaluació del Màster treballem molt la tècnica d’elevator pitch».

En el treball final de màster es poden abordar diferents reptes: des de dissenyar un nou producte, crear una nova companyia i presentar un projecte d’implantació i transformació digital dins d’una indústria fins a elaborar un full de ruta sencer amb l’estratègia de transformació digital d’una organització.

El motiu inicial de la creació de FOM sempre ha sigut la formació

Professors

Quant als professors, «per sort durant aquests set anys hi ha hagut una evolució entre els professors del programa i, pràcticament ja en el 80% dels casos, han passat prèviament pel Màster». Mario Machín especialista en automatismes, va ser alumne, igual com Luis Miguel del Saz, d’Airbus, i Laura Izquierdo, d’ARN Consultoria. Luis Martínez Curieses, professor de Fábrica sin Papeles, és un expert a implantar aquest model a Cerealto i Óscar Lage és expert en ciberseguretat de Tecnalia.

Mario García ha sigut responsable de transformació digital a la planta d’IVECO de Valladolid i Ángel García Bombín i Germán Arias exerceixen la mateixa responsabilitat a Sonae Arauco i Michelin. Fran Alcalá, CEO de Celestia TST, té una dilatada experiència en l’àmbit de la internet de les coses.

Empreses com Michelin han format 25 alumnes, Roquette 15, IVECO i Signify més de 10 cadascuna d’elles. El perfil més habitual és el de professionals d’operacions i de sistemes. «Sempre parlem de la importància que hi hagi un diàleg fluid entre el món IT i OT, això en els nostres màsters és una realitat des del minut zero». A més a més, «cada vegada comença a venir més gent de l’àmbit de la gerència, ja entenen que aquest també és un repte en què han de participar».