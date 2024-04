El Govern està convençut que l’R4 entrarà en el paquet del traspàs de Rodalies

L’actual Govern de la Generalitat està convençut que l’R4 de Renfe quedarà inclosa aquest any dins del paquet de línies que formaran part del traspàs de la gestió de la xarxa de rodalies. Caldrà, però, definir-ne quin tram, perquè el que sí que es veu difícil és que sigui íntegra, però el que té tots els números és el que inclou la part del Bages.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ha explicat a Regió7 que en el procés de negociació que es va engegar a final de l’any passat per començar a concretar com ha de ser aquest traspàs «l’Estat no volia posar d’entrada la paraula R4 sobre la taula, malgrat que hi ha una part d’aquesta línia que el Govern central té claríssim que s’ha de fer, però no sabien exactament fins a on. En la primera negociació no li vam poder posar per aquests dubtes, que ens calia resoldre i definir. Senzillament, hi havia altres línies que eren més fàcils de determinar», i per aquest motiu, d’entrada, van quedar recollides en un primer document les línies ferroviàries R1 al Maresme, l’R3 el Papiol-l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà i l’R2 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.

El motiu que l’R4 no fos de les que s’inclogués d’entrada, tal com ha anat explicant Regió7, i així ho ha confirmat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, és que una part (el tram sud) no només s’utilitza per al transport de viatgers, sinó també per al de mercaderies. Un factor molt important des del punt de vista logístic. Per això es va optar, d’entrada, per incloure de manera concreta en el document aquelles línies que es limiten al transport de passatgers.

Mercaderies, el punt clau

Ara bé, Sanglas ha afirmat que «el que està clar és que l’R4 està sobre la taula i que formarà part del traspàs. El que s’ha de veure és fins a quin punt deixen anar. Però està en el paquet de negociació. I en les fites que hem posat des del primer moment de la negociació no només hi ha el traspàs de l’R1, R2 i R3, sinó que també ha quedat escrit que s’han de definir quines altres es traspassen i que això ha de quedar clar abans d’acabar el 2024». I en aquesta línia reitera que «quan nosaltres diem això donem per fet que l’R4 hi serà, el que queda és definir quin tram es traspassarà. Per part nostra és voluntat plena que es traspassi l’R4. I està clar que la part complicada és al tram sud, perquè és per on passen mercaderies», és a dir, entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. La qual cosa fa preveure que si se n’ha d’acabar segregant una part sota la titularitat de la Generalitat sigui la que va fins a Manresa.

Una comissió en marxa

El passat mes de febrer es va celebrar la reunió de constitució de la comissió política del traspàs integral de Rodalies, el que suposava el tret de sortida per al desplegament dels grups de treball que han d’acabar de fer efectiu l’acord. Reunió que van presidir la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i del que en va sorgir un primer document inicial en què, tal com va explicar aquest diari, tot i que en tot moment es parlava de «traspàs integral», en el redactat dels primers avenços tornaven a aparèixer de manera concreta les tres línies abans esmentades (l’R1, R2 i R3), en referència a les quals deia que «abans de finalitzar aquest 2024, estarà redactat l’estudi de les infraestructures que assumirà la Generalitat segons l’acord de traspàs».

En un altre apartat, més general, s’hi afegia que aquest estudi «també analitzarà i identificarà nous trams susceptibles de ser traspassats a la Generalitat», que, per tant, a hores d’ara estan per concretar (a diferència dels tres abans esmentats), i que ambdues administracions es comprometien a què «durant el 2025 es presentarà un calendari per al traspàs d’aquests trams addicionals que s’hagin identificat». És en aquesta part de la negociació que la Generalitat té el convenciment que l’R4 entrarà a formar part dels acords.

En un àmbit més general, en aquella trobada del passat mes de febrer encapçalada pel ministre Puente i la consellera Capella es va acordar que els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies després de concretar el traspàs del servei estarien a punt en uns sis mesos i es van constituir sis grups per treballar en la definició de diferents àmbits. Concretament, per al traspàs de l'operadora, dels serveis ferroviaris, d'infraestructures, d'assumptes econòmics i assumptes jurídics i administratius.

