Mor als 92 anys Lluís Vilà, president i fundador del Grup Vilà Vila

Aquest dissabte a la matinada ha mort, als 92 anys, Lluís Vilà Berengueras, president i fundador del Grup Vilà Vila. La vetlla tindrà lloc aquesta tarda al nou Tanatori de Manresa. El funeral se celebrarà diumenge, a les 13 hores, a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.

Nascut a Callús, Vilà va viure molts anys a Serrateix abans d'establir-se, el 1965, a Sant Joan de Vilatorrada. El 1975 va començar el seu projecte empresarial després d'haver treballat en comerç de fusta i amb maquinària arreglant camins forestals. Va fundar Excavacions Lluís Vilà que, deu anys més tard, es va convertir en Excavacions Vilà Vila. Més tard, la forta necessitat del sector d'una empresa especialitzada en demolicions, van dur Vilà a fundar Enderrocs Vilà Vila.Actualment, Vilà Vila és un grup d'empreses, amb seu central a Sant Joan de Vilatorrada, especialitzat en activitats com obres i gestió de residus.

El 2016, Vilà va rebre el Premi a la trajectòria empresarial atorgat pel Fòrum de la Catalunya Central com a mostra de reconeixement per haver estat una de les persones que han contribuït a impulsar el desenvolupament empresarial de la regió. Així mateix, Vilà havia estat president del FC Joanenc i president i soci fundador de la societat cooperativa La Planasa, destinada a fer colònies estiu pels infants.

En paraules que la família ha fet arribar a Regió7, "el Lluís serà recordat per ser una persona extraordinària. Un savi, un líder intel·ligent que va crear prosperitat i va mantenir-se sempre humil. Generós i d’un gran cor, va saber estimar i prioritzar la seva família per davant de tot. Un home que va construir el seu camí guiat per la llei de l’esforç, l’honradesa i l’excel·lència. Una inspiració de vida".