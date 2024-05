La presència d'una espècie de còrvid en un arbre del Passeig de Manresa altera els plans d'esporga de l'Ajuntament

A banda de coloms, cotorres i de moltes d'altres espècies d'aus, als arbres de Manresa, com a mínim en un del segon tram del passeig de Pere III, també hi ha un tipus d'ocell que ja no és tan habitual trobar a la capital del Bages ni tampoc a Catalunya, tot i que els darrers anys ja se n'ha localitzat algun exemplar en municipis de la geografia catalana com Manlleu i Figueres, per posar dos exemples. Es tracta d'un niu de graules (Corvus frugilegus), que és una espècie de la família dels còrvids, i que ha estat el responsable que l'Ajuntament hagi decidit deixar per al final l'esporga d'arbres en aquest tram del Passeig, uns treballs que iniciarà demà dimecres.

Els treballs d’esporga als plàtans del passeig de Pere III i a la plaça Espanya, segons informació del consistori, consistiran en una esporga de seguretat, en la qual s'eliminaran branques seques i les que tinguin risc de trencament. No es tracta d'una esporga per reduir capçades, puntualitza.

Aquesta esporga en verd es fa en aquest moment perquè, llevat d'algunes branques que s'hagin de tallar per risc de trencament, no es preveu fer talls grans en fusta viva. Es tracta d'un tipus d'esporga especialitzada i amb tècniques de grimpada.

Els primers treballs es portaran a terme del 8 al 10 de maig i continuaran a finals de maig o principis de juny. S'iniciarà pel tercer tram, entre la plaça Espanya i la plaça Bonavista, on no hi ha terrasses. Després, és previst fer el primer tram -entre la Muralla i la plaça de Neus Català-, i es deixarà per al final el segon tram –entre la plaça de Neus Català i la plaça Espanya- un tram on hi ha el niu d'una parella adulta de graules que han criat.