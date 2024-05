Biden diu que deixarà d'enviar material militar a Israel si Netanyahu ordena una invasió del pas fronterer de Rafah

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha dit que deixarà d'enviar material militar a Israel si el seu homòleg al país, Benjamin Netanyahu, ordena una invasió del pas fronterer de Rafah. "He deixat clar que si entren a Rafah, on encara no han entrat, no subministraré les armes que s'han utilitzat històricament per ocupar-se de la zona, dels ciutadans i dels seus problemes", ha apuntat el dirigent en una entrevista a la CNN. Les declaracions de Biden arriben després que els Estats Units aturessin la setmana passada el subministrament de 3.500 bombes a Tel-Aviv arran de la preocupació del seu ús per part de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza.

En la seva declaració davant la premsa, el president nord-americà reconeix que "han mort civils a conseqüència d'aquestes bombes" i ha reiterat que els Estats Units no oferiran més suport a Israel "si s'ataquen aquests centres de població".

En la mateixa entrevista, Biden ha volgut subratllar que Washington "no es desmarca de la seguretat d'Israel", sinó "de la capacitat d'Israel per emprendre guerres en aquestes zones". "Continuarem assegurant-nos que Israel sigui segura i tingui capacitat per respondre als atacs, [...] però no subministrarem armes ni artilleria", ha resumit.