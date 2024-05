L’associació europea MIDAS incorpora el gallec Nós Diario

L’Associació Europea de Diaris en Llengües Minoritàries i Regionals (MIDAS), de la qual Regió7 és membre, ha celebrat la seva assemblea general anual a la localitat romanesa de Csíkszereda, organitzada pel diari en hongarès Hargita Népe.

L’assemblea anual va servir per aprovar la incorporació a l’associació de Nós Diario, el diari publicat a Santiago des del 2020 que és l’únic rotatiu diari d’informació general en llengua gallega.

Després de la presentació a càrrec d’Edit Slezákné Kovács, presidenta de MIDAS, van intervenir Csaba Borboly, president del Consell Comarcal de Harghita; i Attila Korodi, alcalde de Csíkszereda. A continuació, Loránt Vincze, eurodiputat i president de FUEN (Unió Federal de Nacionalitats Europees), va fer una descripció general de la situació de les minories a Europa, i l’eurodiputat Gábor Hajdu va parlar dels drets de les minories i la seva aplicació en un context social, històric i polític. László Szcs, president de l’Associació de Periodistes Hongaresos a Romania (MÚRE), va presentar les activitats de l’associació.

Àgnes Péter, Bence Balázs, Edita Slezákné i Marius Cosmeanu | FIRMA FOTÓGRAFO / REDACCIÓ. manresa

Orsolya Sarány, doctorant a la Universitat de Debrecen, va fer una presentació sobre la construcció de narratives periodístiques en relació amb les comunitats lingüístiques, i Éva Rácz, professora de la Universitat Babeș-Bolyai, va exposar una descripció dels hàbits de consum de mitjans de comunicació dels joves romanesos.

El conjunt de les ponències va posar l’accent en la responsabilitat dels diaris publicats en llengües no majoritàries per convertir-se en referents de les seves comunitats, no només promovent l’ús de la llengua, sinó proporcionant informació acurada i independent.

En la gala de lliurament dels premis anuals de l’associació, Àgnes Péter, periodista del diari amfitrió, va rebre el Premi Midas, atorgat pels seus articles sobre la convivència de l’ensenyament en romanès i en hongarès en les comarques romaneses de llengua hongaresa. El premi Otto von Habsburg, que reconeix els periodistes dels mitjans majoritaris que tracten temes relacionats amb minories nacionals, va ser atorgat a Marius Cosmeanu, sociòleg i traductor.

MIDAS agrupa una trentena de diaris d’una dotzena de països, entre ells Regió7, Berria, del País Basc, Dolomiten, del Tirol del Sud, Der Nordschleswiger, del sud de Dinamarca, Flensborg Avis, del nord d’Alemanya, i Primorski Dnevnik, de Trieste.