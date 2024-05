Santiago Abascal fa campanya per Vox a Manresa

El líder de Vox, Santiago Abascal, i el cap de llista de la formació ultra per a les eleccions catalanes d'aquest diumenge, Ignacio Garriga, han estat aquest migdia a Manresa per fer campanya per al seu partit. Acompanyats de la regidora de Vox a l'Ajuntament de Manresa, Inma Cervilla, Abascal i Garriga han recorregut el Passeig Pere III i han atès els mitjans davant de Crist Rei, on hi havia instal·lada una vela del partit. Un centenar de persones s'han aplegat a l'entorn de la parada de Vox, confosos entre els nombrosos mitjans que segueixen el partit a nivell de tot l'estat i un ampli dispositiu privat de seguretat.

Abascal ha carregat contra les polítiques de la Generalitat, l'independentisme i la ideologia progressista mentre els seus fidels cridaven "president, president". El líder de Vox ha hagut d'atendre nombroses peticions per fer-s'hi selfies.

L'acte ha transcorregut amb normalitat. Només un grup reduït de joves han cridat proclames antifeixistes, silenciades pels crits a favor de Vox i d'Abascal dels seguidors de la formació ultradretana.

