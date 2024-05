Neix el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya per aconseguir habitatge gratuït, universal i de qualitat

Diversos sindicats d’habitatge de barris i municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona s’han unit en el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) per reivindicar habitatge gratuït, universal i de qualitat. La nova entitat pretén batallar contra els desnonaments i l’especulació immobiliària, i considera que per fer-ho s’ha de “superar” l’actual societat “capitalista i de classes”. Els impulsors consideren que els actuals sindicats d’habitatge poden estar supeditats a forces polítiques que a la pràctica no solucionen el problema, i no els volen “deure res”. Els sindicats que s’han unit són els del Raval, el Casc Antic, l'Eixample, l'Hospitalet de Llobretgat, Mataró, Baix Maresme i Baix Llobregat.

Els impulsors admeten que l’objectiu d’aconseguir habitatge gratuït per a tothom i de qualitat és “irrealitzable” si no se “supera la societat de classes” i per això aposten per construir una societat socialista. Així, asseguren que a Catalunya hi ha 75.000 habitatges buits i han advertit que el sindicat posarà a disposició de la gent vulnerable totes les cases que consideri necessàries sense “demanar ni permís ni perdó”.

La unió de diversos sindicats d’habitatge locals pretén “acumular forces” tant al carrer com organitzativament i vol deixar de banda el que els sembla “un deute constant” amb determinades formacions polítiques a les quals fins ara, diuen, alguns sindicats d’habitatge no volien “generar malestar”.

El nou sindicat d'habitatge té abast nacional i està inserit en el Moviment Socialista català. En un manifest llegit davant la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, asseguren que en un context d'eleccions al Parlament de Catalunya, els programes electorals dels partits d'esquerres “s'omplen de promeses buides per resoldre la crisi de l'habitatge, una de les qüestions protagonistes de la campanya electoral”. L’SHSC sorgeix per “oposar-se de forma clara i contundent als interessos dels propietaris i defensar l'accés universal i de qualitat a l'habitatge, amb una proposta per superar la impotència dels partits d'esquerres i les mesures legislatives incapaces de revertir la pujada històrica del lloguer”.

Els sindicats que participen d'aquesta unió han fet pública la seva adhesió al Procés Socialista en els darrers mesos, com a culminació d'una sèrie de debats on s'ha valorat la situació de l'habitatge a Catalunya i el context general de més de 3,5 desnonaments diaris a barris, pobles i ciutats, “d'augment descontrolat dels preus del lloguer, i de repressió al moviment per l'habitatge, amb més d'un centenar de persones represaliades que s'exposen a multes i penes de presó per defensar l'habitatge de les treballadores que es veuen expulsades de casa seva”.

Aquest sindicat estarà obert, com ho han estat fins ara els sindicats locals que el conformen, a tota persona que tingui problemes amb l'habitatge, ja estigui llogant, ocupant, o pagant hipoteca, amb recursos legals i organitzatius per a aquelles que resisteixen davant les expulsions forçoses. El sindicat neix també en ple procés de debat del Segon Congrés d'Habitatge de Catalunya, on se seguirà participant amb la resta d'organitzacions que conformen el moviment per l'habitatge català.

El sindicat es presenta com un “sindicat de classe” i fora de la influència de partits i administracions. Així, el sindicat està obert a qualsevol persona independentment de la seva ideologia, procedència i d’on visqui. Només cal que visqui en un habitatge del que no sigui propietari i estigui afectat per l’augment de la hipoteca o el lloguer, o tingui problemes amb un possible desnonament o el pagament dels subministraments.

L’SHSC considera que els dos grans problemes de l’habitatge a Catalunya són el ‘lobby’ immobiliari i la “classe mitjana rendista”, que mantenen un consens, juntament amb tots els partits polítics de respecte a la propietat privada i el manteniment del mercat lliure d’habitatges i els beneficis immobiliaris, a més de “sufocar” per la força policial o posposar les queixes veïnals. De fet, consideren que les últimes iniciatives legislatives en matèria d’habitatge tant a Catalunya com a l’Estat espanyol no serveixen per resoldre el problema, sinó que el “cronifiquen”. Per això, asseguren que no es refien de les promeses parlamentàries i no confien en les “polítiques burgeses”.

El proper 25 de maig el nou sindicat es presentarà al gran públic en un acte al Raval, on farà balanç polític i explicarà el seu programa.