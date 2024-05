Airchat: la nova app de moda pels amants de les notes de veu

Les noves tecnologies no paren de créixer i amb elles, les aplicacions. Així doncs, cada vegada hi ha més actualitzacions i aplicacions noves per tal d'adaptar-se al nou ritme de vida que duem. Aquest és el cas d'aquesta nova aplicació; basada en els missatges de veu. Si ets un apassionat de les notes de veu, segurament t'acabaràs descarregant Airchat. Aquesta aplicació està de moda; ni fotos ni textos, únicament notes de veu.

Airchat

Funciona mitjançant una aplicació mòbil disponible per a dispositius iOS i Android. Un cop descarregada i instal·lada l'aplicació, els usuaris es poden registrar amb el número de telèfon. Abans de començar a enviar missatges de veu individuals o a grups, hauran de crear un perfil amb el nom, la foto i una breu descripció. El que es veu al mur són les fotos i converses que tenen els usuaris, però amb una diferència: ells no han escrit aquests textos. El que fa aquesta plataforma és transcriure els missatges de veu que rep i els converteix en text perquè es puguin llegir. Això no obstant, també es poden escoltar els àudios originals.

L'aplicació que t'evitarà haver d'escriure per parlar amb els teus amics o familiars / Airchat

Només cal gravar

Rellançada aquest passat mes d'abril, el format d'aquesta xarxa social és molt semblant al de X (Twitter). Compta amb una icona de cerca, un timeline principal on es poden veure les publicacions dels usuaris que seguim i les respostes que han rebut, una altra icona de notificacions i també permet l'opció de parlar amb altres usuaris o revisar les converses que ja has tingut amb altres persones.

Tot i que l'aplicació està en anglès, és capaç de traduir els àudios a diferents idiomes. Una altra de les diferències que té és que Airchat funciona mitjançant canals de diferents temàtiques, per exemple: esports o moda. Hi ha canals als quals es pot accedir sense cap mena de restricció i d'altres, en què cal invitació per poder entrar.

Si ja teniu instal·lada l'aplicació al mòbil, l'únic que heu de fer és prémer el botó del micròfon i començar a publicar els vostres missatges d'àudio en aquesta nova xarxa social.