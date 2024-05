Arxivada la causa contra Shakira per frau fiscal el 2018

El jutjat d’instrucció número 2 d’Esplugues de Llobregat ha arxivat el procediment obert contra la cantant colombiana Shakira per frau fiscal. Després que la fiscalia retirés l’acusació, i que l’Advocacia de l’Estat i la Generalitat tampoc la mantinguin, la jutgessa s’ha vist obligada a decretar el sobreseïment provisional de la causa. En la interlocutòria, la jutgessa diu que no hi ha cap indici que Shakira “de manera conscient i voluntària” hagués omès informació i documentació amb transcendència tributària respecte a les declaracions de l’IRPF i l’Impost de Patrimoni del 2018 al seu assessor fiscal. No obstant, Hisenda manté una investigació oberta per suposat frau el 2011.

Segons la defensa de Shakira, “la justícia espanyola posa així fre a la campanya de desprestigi que pateix la cantant per part d'Hisenda”. El seu advocat, Pau Molins, considera que l’arxivament judicial, sol·licitat per ell fa més de tres mesos, demostra que Shakira “mai” va tenir “comportament defraudatori”. La cantant està “totalment satisfeta” que per fi es reconegui que no va cometre cap frau penal, però la seva lluita contra l'Agència Tributària espanyola no s'acaba aquí”.

L'advocada codefensora, Miriam Company, afegeix que “no tenia lògica continuar aquesta investigació penal en què l'absència de dol era més que evident i que se sostenia en complicades teories i conceptes tècnics de difícil comprensió, fins i tot per a fiscalistes experts”.

Finalment, el fiscalista de Shakira, José Luis Prada, afegeix que és “especialment inconcebible” la causa administrativa que l'Agència Tributària manté oberta contra Shakira per l'exercici 2011, actualment pendent de resolució per l'Audiència Nacional, ja que és un any en què era “impossible” que la cantant fos resident fiscal a Espanya. Aquell any Shakira es trobava de gira per tot el món, arribant a fer 120 concerts a 37 països, i va passar, com a màxim, 70 dies a Espanya. És a dir, ni la meitat del mínim requerit per ser resident fiscal a l’estat espanyol, diu Prada. Aquesta causa administrativa per l'exercici 2011 mostra, a més, “un procediment ple d'anomalies per part d'Hisenda, que va obligar la cantant a abonar fins a 30 milions d'euros, que li ha retingut tots aquests anys --des del 2018 fins ara--, a més d’haver de garantir 35 milions d'euros més de sancions desorbitades, sense esperar ni tan sols que un tribunal es pronunciï sobre la seva conformitat a dret”.

Aquesta multa, a més, grava els ingressos de la gira de Shakira el 2011 sense tenir en compte les despeses en què va incórrer, com seria habitual en un procediment d'aquestes característiques, cosa que és “manifestament contraria al principi constitucional de capacitat econòmica”, diu el fiscalista, que concreta que Hisenda està multant Shakira per uns presumptes beneficis que “sap que no es van produir, perquè no s'està admetent la deducció de despeses efectivament produïdes”.

La cantant ja va reconèixer que va cometre frau fiscal (IRPF i Impost de Patrimoni) del 2012 al 2014 per valor d’uns 14,5 milions d’euros, i va acceptar una pena de tres anys de presó que no complirà i que va substituir per una multa de 432.000 euros. Shakira ja havia pagat tot l’import defraudat més interessos, 17,4 milions, i un 50% més de penalització, 7,3 més.

La querella inicial de la fiscalia

La fiscalia acusava inicialment Shakira d'haver defraudat uns 5,8 milions d'euros de l'IRPF i l'Impost de Patrimoni del 2018, quan vivia a Esplugues amb el futbolista del Barça Gerard Piqué. L'Agència Tributària li reclamava 5,3 milions d'euros, més els interessos, i la Generalitat li reclamava 547.000 euros més els interessos. Segons la querella de la fiscalia, el 2018 Shakira vivia a Esplugues i estava obligada a pagar l'IRPF de tots els seus ingressos mundials, independentment d'on s'haguessin produït, i per tot el seu patrimoni, amb independència d'on s'hagués generat o estigués ubicat. Així, per tal de reduir el pagament d'impostos hauria fet servir un "entramat societari", no va declarar alguns rendiments i es va deduir despeses improcedents.

Segons la querella, les empreses no tenien cap altra activitat formal que gestionar el patrimoni de Shakira i no tenien ni mitjans materials ni humans per fer-ho. A més, la fiscalia recordava que la cantant no tenia cap relació amb molts d'aquests països més enllà de la constitució d'aquestes empreses 'pantalla'.

Així, segons el ministeri públic, va ometre la declaració de rendiments per valor de 12,5 milions de dòlars, percebuts en forma de bestreta el 2011 i meritats el 2018 per la gira musical 'El Dorado'. També va ometre rendiments de més de 2,5 milions d'euros a través de les societats GGT i AC. Igualment, va deduir despeses duplicades que superaven els 3 milions d'euros i va deduir despeses d'amortització dels seus propis drets musicals per més de 3 milions d'euros. Per últim, va deduir despeses personals i no justificades per més de 500.000 euros.

La societat AC es va constituir a Luxemburg per part d'una societat maltesa participada al 100% per Shakira. Aquesta empresa va percebre part dels ingressos per la cessió dels drets musicals de la cantant i li van ser transferits la major part dels ingressos de la gira fora dels Estats Units. Aquesta empresa va acordar amb les autoritats fiscals de Luxemburg tributar només l'1,39% dels seus ingressos.

Del 2015 al 2017 Shakira va declarar tots els ingressos i despeses a través d'AC, però el 2018 només ho va fer en un 75%. L'altre 25% se'l quedava la societat com a assegurança de risc fiscal, tot i que l'empresa no tenia cap activitat i només tenia cedits formalment els drets musicals de la cantant. Era una societat "instrumental", segons la fiscalia, i només era utilitzada per pagar menys IRPF per part de la cantant.

L'altra empresa, GGT, va ser creada a Espanya l'octubre del 2017 per Shakira mateix i amb el 100% de participació de la cantant per vehicular els ingressos de la gira 'El Dorado' fora dels EUA. GGT i AC van signar un contracte pel qual GGT prestava serveis a AC perquè pogués complir tots els compromisos de la segona part de la gira. GGT s'enduria un 5% de comissió. Aquesta empresa va pagar 146.700 euros d'impost de Societats el 2018, però la fiscalia creu que no va realitzar cap activitat, ja que el contracte signat amb AC va ser posterior a la finalització de la gira, els treballadors contractats ja treballaven per Shakira abans de la signatura del conveni entre les dues empreses, i no consta que fes cap funció a banda de cobrar i pagar. Per això, Hisenda creu que tots els ingressos i despeses de la societat s'haurien de computar a l'IRPF de l'artista.

Un sistema similar va utilitzar-se amb la societat GT, encarregada de les despeses i ingressos de la gira als EUA. A més, es van crear prop d'una vintena d'empreses per ocultar els ingressos reals de Shakira, empreses ubicades formalment a Països Baixos, Malta, Illes Verges Britàniques, Panamà, Luxemburg, Bahames o Liechtenstein, a banda d'Espanya i Estats Units. Algunes d'aquestes empreses eren propietàries de la casa on Shakira vivia a Esplugues o d'altres immobles a Miami, Nova York i Barranquilla (Colòmbia). Altres empreses s'encarregaven dels seus ingressos musicals i de publicitat, i altres de la gestió del patrimoni immobiliari o financer.

D'altra banda, AC, que tenia els drets musicals i d'imatge de Shakira, va signar el 2008 un contracte de deu anys i 300 milions de dòlars amb la promotora Live Nation per produir almenys tres àlbums musicals i tres gires mundials i la cessió de determinats drets d'imatge. El 2011 Live Nation va pagar 12,5 milions de dòlars, 9,7 MEUR, però els representants de la cantant van argumentar que s'havien de declarar el 2018, perquè eren pels concerts de la gira 'El Dorado'. Però el 2018 no els van declarar.

En la declaració del 2018 va ingressar 57.000 euros d'IRPF i 226.000 d'Impost de Patrimoni. En concret, de l'IRPF va declarar 10 milions d'euros d'ingressos per activitats econòmiques, i de l'Impost de Patrimoni va declarar immobles per valor de 12,1 milions d'euros, i 136 milions en participacions en entitats no cotitzades.

En la querella s'enumeraven tots els ingressos reals que va tenir Shakira arran de la seva activitat musical i publicitària, que van pujar a 48 milions d'euros, i també tots els imports de les despeses que es van deduir per duplicat o que no s'haurien d'haver deduït. Hisenda calcula que les despeses deduïbles sumen 21,3 milions, i no pas 28,4 com va dir la cantant.

Per tot això, l'Agència Tributària considerava que Shakira hauria d'haver pagat 5,3 milions d'euros més d'IRPF i li reclama 6 milions inclosos els interessos de demora. Pel que fa a l'Impost de Patrimoni, l'Agència Tributària concreta que el 31 de desembre del 2018 Shakira tenia 971.000 euros en comptes bancaris a Espanya i 3,7 milions en comptes a l'estranger, que sumen 4,6 milions. Pel que fa a actius financers, Shakira va declarar 135 milions d'euros, mentre que Hisenda n'ha comptabilitzat 147 milions. Per això, considera que hauria d'haver pagat 773.000 euros d'Impost de Patrimoni, i només en va pagar 226.000, cosa que suposa 547.000 euros menys. La Generalitat li reclamava 625.000 euros incloent els interessos de demora.