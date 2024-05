Detenen a Tarragona quinze persones relacionades amb robatoris a cases del Bages

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Carbig' en col·laboració amb l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha detingut a la província de Tarragona els quinze integrants d'una banda organitzada especialitzada en robatoris amb força, que havien actuat en habitatges del Bages així com a establiments comercials d'arreu de l'Estat, tant del sector serveis com de casinos.

Els infractors havien entrat en propietats de municipis de la comarca com Sant Salvador de Guardiola. També havien delinquit a Collbató (Baix Llobregat). Aprofitaven la nit, quan els seus habitants dormien, per apoderar-se d'eines necessàries per al manteniment dels jardins. Era un material de "ràpida sortida al mercat negre". De fet, era distribuït l'endemà dels robatoris entre els membres de l'organització, que l'ocultaven a locals de Tarragona, per vendre'l a propietaris de petites empreses de jardineria, formigó imprès i manteniment.

Més de mig centenar de robatoris

Aquesta operació ha estat coordinada per la Unitat Tècnica de la Policia Judicial i desenvolupada per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lugo, en col·laboració amb la Gendarmeria de Tolosa de Llenguadoc (França), i ha permès aclarir més de mig centenar de robatoris comesos en territori espanyol i una dotzena a casinos del sud de França.

L'operació es va engegar a principis del passat any arran de cinc robatoris comesos a diferents localitats de la província de Lugo. La investigació desenvolupada per la Guàrdia Civil durant diversos mesos va permetre identificar els principals integrants "d'aquest grup criminal", tots procedents de països de l'Est, i localitzar-los a Tarragona.

Actuaven com un comando itinerant, amb viatges de tres o quatre dies de durada. Canviaven habitualment de localitat i cerca de nous objectius, sense amb prou feines descansar, fins a tornar a Tarragona o Madrid, localitats on havien establert les seves "casernes generals".

La Guàrdia Civil informa en un comunicat que el grup desmantellat era "molt violent" i utilitzava "eines contundents per forçar portes i finestres en pocs segons". Actuaven sempre de matinada, després de fer el corresponent reconeixement dels seus objectius durant el dia, per determinar vies d'accés i fugida.

Objectiu 'preferit': les cases d'apostes i salons de jocs

Un dels seus objectius "preferits" eren les cases d'apostes i salons de jocs. En un sol robatori van arribar a emportar-se un botí de més de 30.000 euros. De fet, van actuar en establiments d'aquest tipus a Tomiño (Pontevedra), Valverde de la Virgen (Lleó) i Campo de Criptana (Ciudad Real). També van robar en establiments de productes carnis, farmàcies i locals d'hostaleria, a llocs com Tudela, Fraga, Alcázar de San Juan, Carlet, Oriola, Aracena, Fira, Olivenza, Illescas, León, Corrales de Buelna, Binéfar, Almazán o Monforte de Lemos.

Segons la Guàrdia Civil, ocultaven sempre el seu rostre amb caputxes, gorres i passamuntanyes. També portaven guants i prenien totes les mesures possibles per evitar ser identificats.Usaven tècniques militars per evitar ser descoberts -fins i tot reptaven per terra per evitar ser detectats pels sistemes de seguretat-. Es desplaçaven sempre a última hora de la tarda i tornaven a primera hora del matí per evitar els controls policials, a més de robar vehicles per cometre els cops, amb l'objectiu de dificultar la identificació dels cotxes en els quals es traslladaven.

La major part de l'operació s'ha desenvolupat a les províncies de Tarragona, Barcelona, Madrid, Alacant i Lugo. Les detencions han estat practicades a la Pobla de Mafumet, Puigdelfí, Sant Pere i Sant Pau (Tarragonès).

Els detinguts han estat imputats com a investigats per pertinença a grup criminal i més de mig centenar de robatoris amb força. La Guàrdia Civil calcula que el material i diners robats, més els danys provocats, poden sumar pèrdues per als afectats d'uns 400.000 euros, només en territori espanyol. En els registres domiciliaris ha estat recuperat part del material que havia estat robat a Catalunya, que ja ha estat retornat als seus propietaris.

De la investigació se n'ha fet càrrec el Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 1 de Sarria (Lugo) i per les autoritats franceses, a través del Tribunal de Justícia de Bordeus -amb la coordinació d'Eurojust i el suport de l'Europol-. La Guàrdia Civil també va intercanviar informació amb els Mossos.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.