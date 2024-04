L'encariment constant de l'oli d'oliva a causa de la inflació ha generat un desafiament significatiu per a les famílies que busquen equilibrar les seves despeses en aliments. Aquest vital líquid daurat, tan arrelat en la cultura culinària mediterrània, s'ha tornat cada vegada més costós, la qual cosa porta a un replantejament en la manera de consumir-lo.

L'anomenat 'or líquid', amb el seu sabor únic i els seus beneficis per a la salut, ha estat un pilar en l'alimentació de moltes famílies. No obstant això, el seu creixent preu ha impulsat a la població a buscar estratègies innovadores per a estirar el pressupost destinat a la cistella de la compra.

L'enginyosa estratègia per a aprofitar al màxim l'oli d'oliva

L'oli d'oliva, amb el seu sabor únic i els seus beneficis per a la salut, ha estat un pilar en l'alimentació de moltes famílies. No obstant això, el seu creixent preu ha impulsat a la població a buscar estratègies innovadores per a estirar el pressupost destinat a la cistella de la compra. Enmig d'aquesta cerca, ha sorgit un truc inesperat, però astut que està guanyant adeptes: el congelament de l'oli d'oliva.

Aquesta tàctica no sols busca preservar l'oli d'oliva, sinó també maximitzar el seu ús eficient. En congelar-se, l'oli manté la seva qualitat i propietats essencials, cosa que significa que cada gota congela el seu sabor i riquesa nutricional sense deteriorar-se. Això ofereix l'oportunitat de comprar l'oli en quantitats majors quan es trobi a preus més assequibles, permetent sortejar les fluctuacions dels preus en el mercat.

Però aquest truc va més enllà de simplement congelar l'oli. La tècnica implica abocar l'oli en motlles de glaçons per a crear porcions controlades i fàcils de manejar. Aquests glaçons es congelen i s'emmagatzemen en recipients hermètics, llestos per a ser utilitzats en receptes.