Coneixes la regla dels 3-5 segons?

Recórrer a les xarxes socials per conèixer trucs o consells és molt freqüent. A més, podem trobar especialistes de diversos sectors donant consells o resolent dubtes molt freqüents. Aquest és el cas de Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel). Aquest jove infermer comparteix vídeos a TikTok i ja acumula més de 5,8 milions de seguidors. A més, el podràs trobar a Instagram i a YouTube. En aquest article, Jorge Ángel et resoldrà el dubte envers si pots menjar un aliment que ha caigut a terra.

Així, amb la seva característica salutació "Uepa", Jorge Ángel va compartir un vídeo abordant un tema aparentment entès per tothom, però que en realitat pot representar un risc per a la salut: la regla dels 3 segons. Aquesta regla implica la creença generalitzada que si un aliment cau a terra i el recollim ràpidament, encara és segur consumir-lo.

Avís als seguidors

"¡Uepa, m'ha caigut!", diu l'infermer al començament del vídeo mentre s'ajup per recollir una mica de menjar del terra. En aquell moment, se sent una veu en off que sembla imitar la mare del sanitari, advertint-lo: "Fill, no t'atreveixis a menjar això". Ell respon, argumentant que "no han passat més de tres segons", però ella, desafiant la incredulitat de Jorge Ángel, li indica que "això només és un mite".

"Tots coneixem aquesta llegenda urbana", ha assegurat."Si està menys de 3-5 segons a terra doncs no es contamina". I, en efecte, es tracta d'alguna cosa no només sabuda, sinó també aplicada, ja que com el mateix sanitari ha dit, “tots ho hem fet alguna vegada”. Això no obstant, no pel fet que tothom comparteixi aquesta pràctica vol dir que aquesta sigui segura. Jorge Ángel, en aquest aspecte, ha estat més rigorós: “segons la bibliografia existent el menjar es contamina de bacteris, virus, fongs i altres microorganismes pràcticament a l'instant”. Així, les dues conclusions, lògiques i inevitables, és que la regla dels 3 segons “és un mite i que la meva mare té raó”.