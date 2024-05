El filial del Baxi recupera efectius abans de la fase d’ascens a Lliga EBA (98-80)

El Bàsquet Manresa B clou la seva primera temporada regular amb una nova victòria. Els de la capital del Bages han pogut tornar a comptar amb tots els jugadors de categoria cadet i júnior, que la darrera jornada es trobaven competint en les fases finals de la seva categoria. Els júniors en els estatals, mentre que els cadets ho feien al català.

L’elevada càrrega de minuts i partits que acumulaven les cames dels jugadors manresans han passat factura d’inici. Els joves jugadors dirigits per Carlos Flores es van veure sorpresos per una sortida molt energètica i propositiva per part del CB Ripollet. Els del Vallès Occidental colpejaven primer, i ho feien mitjançant l’arma preferida pels bagencs: les transicions ràpides i els contraatacs. Un Roger Vilanova molt inspirat, canalitzava un ritme ofensiu visitant, que en els primers 10 minuts de període ha anotat 30 punts.

El to físic en defensa havia de ser la resposta a la trepidant proposta de joc dels vallesans, i així va ser. Els de Flores han fet un important pas endavant en defensa, i han aconseguit aturar l’incombustible Vilanova. Era la primera passa per a construir una remuntada que, a mesura que avançaven els minuts, semblava cada vegada més clara. El ritme continuava sent accelerat, però ara eren els joves jugadors manresans qui controlaven tot el que passava sobre el parquet, incloent-hi el domini en l’electrònic.

Una gran manera de tancar la primera part de la temporada, que els situa a la tercera posició, i els dona dret a disputar la final a quatre per a assegurar-se un bitllet que els donaria dret a ser equip de Lliga EBA. Una fase final que es disputarà a la capital bagenca, i que els enfrontarà, en semifinals, al CBU Lloret.